Firenze, Ferragosto ai musei del Bargello: anche con visite guidate

Firenze, 8 agosto 2024 - Un fine settimana di Ferragosto all’insegna dell’arte e della cultura con la possibilità di visitare tutti e cinque i Musei del Bargello. Il gruppo di musei statali garantisce infatti l’apertura al pubblico nel weekend centrale di agosto con il Museo Nazionale del Bargello e Casa Martelli che al percorso di visita aggiungono la possibilità di partecipare a una serie di visite guidate in italiano, tenute dal personale interno del museo, senza prenotazione, né costi aggiuntivi rispetto al biglietto di ingresso.

Il Museo Nazionale del Bargello, che custodisce la più importante raccolta a livello internazionale della scultura italiana nella sua fase più insigne con capolavori assoluti della storia dell’arte tra cui le magnifiche opere di Donatello, dei Della Robbia, di Michelangelo, del Verrocchio, del Cellini, del Giambologna, prevede visite guidate nei giorni giovedì 15 (Festa dell’Assunzione), venerdì 16 e sabato 17, con inizio alle ore 11, della durata di 60 minuti circa, per gruppi di massimo 15 persone. Verranno proposti itinerari di visita tematici che vanno da “Il Palazzo del Bargello, cuore medievale di Firenze”, percorso che narra l’eccezionale storia del Bargello, le cui alterne vicende e trasformazioni si legano indissolubilmente a quella della città e a delle arti, al focus su Donatello e la scultura fiorentina del primo Quattrocento, inquadrato nel contesto della scultura fiorentina del primo Rinascimento.

E ancora il viaggio alla scoperta della raccolta di terrecotte smaltate della famiglia dei Della Robbia, e poi i rarissimi, e poco conosciuti, avori ed altri capolavori della Collezione Carrand, che costituiscono uno dei nuclei più sorprendenti del Museo fino alla connessione indissolubile tra Dante e il Bargello, che nella Sala del Podestà venne condannato all’esilio e che custodisce il più antico ritratto del Sommo poeta, realizzato da Giotto e dalla sua bottega nella Cappella della Maddalena, per finire con il percorso dedicato all’Età d’oro della scultura fiorentina: Michelangelo, Cellini, Giambologna.

Nel weekend di Ferragosto il Museo Nazionale del Bargello sarà aperto dalle 8:15 alle 13:50 nelle giornate del 15, 16 e 18 agosto mentre sabato 17 osserverà un’apertura prolungata dalle 8:15 alle 17:50. Sabato 17 inoltre, come tutti i sabati, sarà possibile partecipare alle visite guidate organizzate a Casa Martelli, casa-museo appartenuta alla nobile casata fiorentina dei Martelli, vero e proprio tesoro nascosto del panorama museale fiorentino. La visita rappresenta un’esperienza inedita alla scoperta di saloni, stanze di rappresentanza e altri ambienti riccamente affrescati con gusto sei-settecentesco, arredati con una pregevole raccolta di opere d’arte e di oggetti d’uso comune. Tra le opere in mostra si possono ammirare capolavori come l'Adorazione del Bambino di Piero di Cosimo, due pannelli nuziali di Domenico Beccafumi e le magnifiche tele di Luca Giordano e Salvator Rosa, all’interno di un contesto di pregio costituito da arredi, mobili, tappezzerie, e infine carte d’archivio, incisioni e medaglie, che documentano le vicende biografiche della casata. Le visite si tengono a cadenza oraria, con inizio alle ore 9 e a seguire alle 10, alle 11 e alle 12 (il museo è aperto solo nelle giornate di sabato e martedì).

Apertura garantita nel weekend di Ferragosto anche per il Museo delle Cappelle Medicee - con orario continuato dalle 8:15 alle 18:50 – dove è possibile visitare il mausoleo della famiglia Medici con la magnifica Cappella dei Principi e la preziosa Sagrestia Nuova di Michelangelo Buonarroti, il Complesso di Orsanmichele, con la sua magnifica antologia di scultura rinascimentale, riaperto al pubblico a gennaio 2024 in una veste rinnovata dopo oltre un anno di restauri (orario di apertura dalle 8:30 alle 18:30. La domenica dalle 8:30 alle 13:30. Nel mese di agosto, la domenica, anche la Chiesa chiude alle ore 13:30, anziché alle 12:00) e infine il Museo di Palazzo Davanzati, raro esempio di dimora fiorentina del Trecento, momento di passaggio tra la casa-torre medievale e il palazzo rinascimentale, che sarà aperto il 15 agosto dalle 8:15 alle 18:50 mentre il 16, il 17 e il 18 dalle 13:15 alle 18:50. Maurizio Costanzo