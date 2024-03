Firenze, Fabio Concato in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 3 marzo 2034 – Un appuntamento speciale con la grande musica italiana d’autore quello in programma al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) di Firenze, dove Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. L’appuntamento è sabato 9 marzo alle ore 21. Dagli esordi a oggi, il cantautore accompagnerà dunque il pubblico in un viaggio nella miglior musica d’autore italiana. Fabio Concato è tra le più raffinate certezze della nostra musica, un interprete che crede ancora nella poesia, adagiata su armonie che hanno una stretta familiarità con il jazz. Negli anni, Concato ha saputo narrare come pochi altri, e con immensa personalità, le piccole grandi storie della vita. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano le sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e pensieri di un diario della memoria che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Sarà l’occasione per ascoltare grandi successi come “Domenica bestiale”, “Ti ricordo ancora”, “Guido piano”, “Rosalina”… Ma anche altri brani del suo repertorio. Canzoni riproposte con arrangiamenti inediti, grazie anche alla complicità della band che lo affianca da danni, e che allinea Ornella D'Urbano – che cura anche gli arrangiamenti - al piano e alle tastiere, Gabriele Palazzi Rossi alla batteria, Stefano Casali al basso, Larry Tomassini alle chitarre. Nel lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi, il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le canzoni di Fabio Concato sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo dopo oltre quaranta anni di carriera. L’inizio del concerto è alle ore 21. I biglietti, da 30 euro, compresi diritti di prevendita, sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, e si possono inoltre acquistare su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Maurizio Costanzo