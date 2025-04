Firenze, Ermal Meta in concerto al Teatro Puccini

Firenze, 16 aprile 2025 - Più di un concerto, uno spettacolo che sorprende per la sua struttura inedita che mescola musica e teatralità. Ermal Meta approda giovedì 17 aprile al Teatro Puccini di Firenze, nell’ambito del nuovo tour Teatri 2025. I biglietti sono andati esauriti in prevendita. Attraversando i più importanti teatri italiani, Ermal Meta incontra il suo pubblico, e questa volta è il pubblico ad avvicinarsi ancora di più a lui. Grazie a una scenografia che svela il dietro le quinte, già all’ingresso in platea si ha la sensazione di entrare nel suo camerino: specchi, vestiti, valigie e strumenti musicali svelano piccoli dettagli della sua dimensione artistica più intima..«Questo concerto ha una sceneggiatura che si riscrive ad ogni data – spiega Ermal Meta – non sarà mai lo stesso, tutto rigorosamente dal vivo, ogni singolo dettaglio. Un pianoforte e poco altro, suonerò, canterò e mi racconterò. Ci scopriremo e ci vorremo ancora più bene». Sul palco Ermal porta grandi successi oltre ad alcuni brani inediti, tutti resi attraverso un’orchestra di tastiere, chitarre ed altri effetti in un continuo fluire di sperimentazioni sonore. Ma le novità non finiscono qui e ogni sera entra in scena un ospite diverso, tra musicisti, cori e altre sorprese, come nelle fiabe, trasformando lo show in un sogno che prende forma, come un motivo che affiora nella notte. Non si entra solo in una stanza, ma ci si immerge nell’essenza artistica e personale più profonda dell’artista, scoprendo sfumature inedite della sua musica grazie a questi “vestiti” sonori originali. .A condividere il palco con Ermal c’è Davide Antonio Pio, pianista e co-autore dello spettacolo, che con arguzia e ironia esalta la poliedricità di Ermal Meta. E, dopo il successo internazionale di “Domani e per sempre”, uscirà il 13 maggio il secondo romanzo di Ermal dal titolo “Le camelie invernali”. Maurizio Costanzo