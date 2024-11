Firenze, doppio concerto degli Amici della Musica: alla Pergola e al Niccolini

Firenze, 6 novembre 2024 – Doppio concerto d’eccezione per gli Amici della Musica. Sabato 9 novembre protagonisti due solisti d’eccezione uniti in un duo da camera: Francesca Dego al violino e Alessandro Taverna al pianoforte. Domenica 10 novembre, in concerto il Quatuor Arod: giovani, brillanti, vincitori del Concorso ARD di Monaco, inaugurano la serie dedicata ai quartetti d’archi della Stagione 2024/2025. Sabato 9 novembre 2024, ore 16.00, nella Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Firenze, due solisti d’eccezione, usualmente protagonisti con le maggiori orchestre al mondo, calcheranno il palco del Teatro della Pergola uniti in duo. Francesca Dego al violino e Alessandro Taverna al pianoforte proporranno la Fantasia op. 47 di Schönberg, la Sonata in mi bemolle maggiore, op. 18 di Strauss e la Sonata n. 9 in la maggiore, op. 47, “a Kreutzer” di Beethoven. “Quando scelgo un programma di musica da camera – sottolinea Francesca Dego - sempre in accordo con i partner artistici, parto dal mio gusto e da qualcosa che porti il pubblico a rivisitare brani amati e conosciuti, ma magari anche a scoprire qualcosa di nuovo. In questo caso proponiamo tre assaggi, tre momenti rappresentativi fondamentali per la storia del duo violino e pianoforte che mettono alla prova entrambi gli strumenti. Sono brani molto difficili, musicalmente e tecnicamente. è un momento di condivisione di due solisti. L’attività principale sia mia che di Alessandro Taverna è quella solistica, quindi ritrovarci da cameristi, ma proporre quelle che sono le nostre forze strumentali, è molto divertente”. Domenica 10 novembre, ore 19.00, al Teatro Niccolini, il Quatuor Arod inaugura Il mondo del Quartetto, il ciclo che tradizionalmente ospita i più autorevoli quartetti d’archi attivi sulla scena internazionale. Nato nel 2013 in seno al Conservatoire de Paris, il Quartetto Arod ha scelto come prima apparizione, nel 2014, il Concorso Fnapec, che ha incoronato grandi quartetti d’archi come Modigliani e Ysaÿe. L’ensemble ha vinto il primo premio, accedendo così a tutte le opportunità previste dalla residenza ProQuartet, il Centro europeo di musica da camera. Si è quindi affermato con la vittoria al prestigioso Concorso ARD di Monaco, è stato nominato BBC New Generation Artist dal 2017 al 2019 e ECHO Rising Star per la stagione 2018-2019, a soli cinque anni dalle prime note suonate insieme. Grandi qualità tecniche ma anche un brillante e dinamico piglio giovanile, percepibile fin dal nome. Arod non è un compositore dimenticato, né una città mitica o un misterioso acrostico. Il Quartetto ha scelto come sua figura tutelare un cavallo immaginato da Tolkien ne Il Signore degli Anelli. Simbolo di forza e ardore (il suo nome significa “agile, veloce”), incarna anche uno spirito di libertà (l’elfo Legolas lo priva sella e redini), qualità che i quattro artisti trasferiscono nella grinta del loro progetto musicale. I biglietti sono in vendita online su www.amicimusicafirenze.it, su www.vivaticket.it, presso la sede degli Amici della Musica in via Pier Capponi 41 (Firenze) e presso i punti vendita Vivaticket. Maurizio Costanzo