Firenze, concerto di Natale a “Careggi in Musica”

Firenze, 16 dicembre 2023 - Domenica 17 dicembre, ore 10.30, all’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3, Padiglione NIC 3, ingresso libero) è in programma il tradizionale Concerto di Natale della stagione “Careggi in Musica” a cura dell’Associazione A.Gi.Mus. Firenze. Si esibirà in concerto il Coro Harmonia Cantata, diretto dal maestro Raffaele Puccianti, con la partecipazione del soprano Anastassiya Kozhukarova e di Ying Jyun al pianoforte. Il programma prevede musiche di Bach, Mendelssohn, Handel, Elgar, Williams e brani tradizionali natalizi. Il Coro Harmonia Cantata è stato fondato nel 1977 dal M° Elio Lippi, che ne ha mantenuto ininterrottamente la direzione fino al 1999. Nato nell’ambito della Scuola di Musica di Fiesole, il Coro si è costituito in Associazione Corale autonoma, e dal 1997 opera attivamente sia in proprio che in collaborazione con importanti Enti musicali in Italia e all’estero. La cura nella preparazione dei brani e l’impegno dei coristi nell’affinare la tecnica vocale hanno portato Harmonia Cantata a distinguersi tra i gruppi amatoriali rendendolo protagonista di numerosi eventi musicali di tutto rilievo, come il concerto monografico dedicato a musiche di V. Globokar nell’ambito del 56° Maggio Musicale Fiorentino, i numerosi concerti per le manifestazioni dell’Estate Fiesolana, dell’Accademia Musicale Chigiana, dell’Orchestra Giovanile Italiana e dell’Orchestra della Toscana. Nel 2011 il Coro è con Ort-Orchestra della Toscana all’Estate Fiesolana per un concerto dedicato alla Città di San Pietroburgo. Nel 2013 festeggia i 35 anni di attività eseguendo il Deutsches Requiem di Brahms nella versione per pianoforte a quattro mani. Nella stessa occasione al maestro Elio Lippi viene conferito il Premio Marzocco Città di Firenze per l’attività svolta con il Coro. Dall’ottobre 2010 ne ha assunto la direzione il maestro Raffaele Puccianti.