Firenze, concerto di musica cubana al teatro dell'Affratellamento

Firenze, 7 agosto 2024 – Un ultimo concerto a ritmo di musica cubana chiuderà l'onda sonora “anomala” che è risuonata nell'”Estate Fiorentina”: Oceano Musica “Connessioni con il nuovo mondo”: quattro concerti per quattro giovedì all'insegna della musica di oltre oceano. L'evento si terrà a Firenze in via Giampaolo Orsini, 73 presso lo storico Teatro dell’Affratellamento di Ricorboli che negli anni sessanta divenne un importante luogo di ricerca teatrale, al quale collaborarono personalità come Dario Fo, Franco Parenti, Giorgio Albertazzi. Un calendario ricco e variegato ad alto ritmo emotivo che ha visto alternarsi tango e musica argentina, musica andina e il “Mozart Nero” compositore e violinista di colore vissuto alla fine del XVIII secol, per chiudere con la musica cubana. L'ultimo concerto, a ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento posti si terrà per giovedì 8 agosto alle 21,15 all'interno del teatro, dotato di sala climatizzata con la seguente programmazione: “La Musica Cubana” - Ensemble “Contrabanda”. La musica tradizionale Cubana costituisce un patrimonio artistico noto e apprezzato a livello mondiale. La vita dei cubani stesso è strettamente legata alla musica che accompagna tutti i momenti della vita sotto forma di canto, ballo o esecuzione puramente strumentale. Cuba ha sviluppato un'ampia gamma di stili musicali, basati su origini culturali europee e africane. Fin dal XIX secolo questa musica è stata molto popolare e ha influenzato tutto il mondo. La musica cubana è caratterizzata da tre fondamentali filoni: il primo è quello del son, genere di matrice spagnola e africana, la cui evoluzione ha portato alla nascita, negli anni trenta, di gruppi famosissimi. Nel Novecento il trio tipico era formato da pianoforte, violino e fisarmonica e in seguito si iniziarono a formare vere e proprie orchestre. Un secondo filone, il danzon, attinge alla tradizione francese ed è una forma dai toni sommessi, affidata a una strumentazione composta per lo più da strumenti a corda, mentre il terzo filone è attribuibile integralmente alla cultura africana. Questi tre filoni si sono poi sviluppati sia grazie agli schiavi africani deportati sull'isola, sia grazie agli immigrati spagnoli in cerca di fortuna, mescolando le danze popolari europee alla musica folk. Ad eseguire i brani l' Ensemble “Contrabanda”. I concerti fanno parte del programma dell'Estate Fiorentina 2024 - iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze. “Un modo originale per la diffusione della cultura musicale in luoghi più conviviali ed informali degli abituali palcoscenici” - ha dichiarato Cristina Burla presidente dell'Associazione Arte & Mercati e ideatrice della rassegna.“Siamo molto contenti di aver contribuito, come Confesercenti città di Firenze, anche quest’anno alla realizzazione della XVI edizione di “Mercati in musica”, promossa e realizzata con il consueto impegno e professionalità dall’associazione “Arte & Mercati”. Il programma di quest’anno, che rientra nella programmazione Estate Fiorentina 2024, è particolarmente ricco ed interessante: proprio per questo motivo lo promuoveremo con piacere tra le nostre imprese e all’interno della nostra base associativa”. Ringrazio la Presidente dell’Associazione Cristina Burla e il suo staff per l’importante lavoro messo in campo anche quest’anno e ci auguriamo la più viva partecipazione agli eventi in programma!” ha commentato Santino Cannamela, Presidente Confesercenti città di Firenze. Maurizio Costanzo