Firenze celebra la creatività femminile con Bazar Natale WIC

Firenze, 25 novembre 2024 - Firenze si prepara a celebrare il talento, la creatività e l’imprenditorialità femminile con la terza edizione del Bazar Natale WIC, in programma il 7 e l’8 dicembre 2024. Un appuntamento che, come ogni anno, mette in luce le straordinarie capacità delle donne del territorio, trasformando un semplice mercatino natalizio in un evento ricco di significato. Organizzato dal gruppo Woman in Charge, nato dall’intuizione e dalla passione di Carla Castro, il Bazar è una vera e propria vetrina dedicata alle artigiane, alle creative e alle imprenditrici fiorentine. Con oltre 35.000 donne che seguono il gruppo nella provincia di Firenze, Woman in Charge è molto più di una comunità: è uno spazio di connessione, supporto e visibilità, che quest’anno prende vita al Net Records Loft di via Guglielmo Massaia, nel cuore della zona Rifredi. Ad accogliere il pubblico sarà una location unica, ricca di fascino e storia, che un tempo ospitava una casa discografica fiorentina. Qui, sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 11.00 alle 20.00, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera magica, esplorando oltre 40 stand di espositrici che presenteranno creazioni artigianali di grande pregio. Dalle borse realizzate a mano ai gioielli unici, dall’abbigliamento personalizzato alla ceramica artistica, fino ai prodotti per la cura del corpo, ai libri e alle delizie gastronomiche biologiche, il Bazar Natale WIC offre un’esperienza che va oltre il semplice shopping natalizio. È un’occasione per scegliere regali speciali, sostenendo al contempo il commercio locale e il lavoro delle donne del territorio. Ma non è tutto: l’evento sarà anche un viaggio nei sapori grazie alla presenza di due food truck d’eccezione. Pescevino, con le sue specialità di mare e il celebre panino con il polpo, e 50019 Quality Burger, che delizierà i palati con hamburger gourmet e patatine croccanti. Il Bazar Natale WIC non è solo un evento dedicato alle feste, ma una celebrazione della forza e della creatività femminile, un momento per trasformare i legami virtuali in relazioni reali, consolidando una rete di sostegno e condivisione tra le donne del gruppo. L’ingresso è gratuito.