Firenze, Caveman di Maurizio Colombi in scena al Verdi

Firenze, 19 febbraio 2025 - Proseguono inarrestabili le repliche del monologo Caveman L’uomo delle caverne, che sabato 22 febbraio sarà di scena al teatro Verdi. Questo spettacolo dedicato al rapporto uomo-donna più famoso al mondo conferma Maurizio Colombi come un attore comico irresistibile, supportato sul palco dalla sua affezionata band.

Un successo senza precedenti

Sette stagioni di repliche, tutte sold-out, per il monologo dedicato al rapporto uomo-donna più famoso al mondo, frutto di tre anni di studi di antropologia e portato per la prima volta sul palco a New York nel 1995. Sul palcoscenico ancora Maurizio Colombi, che oltre ad essere un affermato regista – quest’anno al Verdi firma due musical di successo, Peter Pan con le musiche di edoardo Bennato e Sapore di mare tratto dal film cult dei Fratelli Vanzina – si conferma un attore comico irresistibile supportato sul palco dalla sua affezionata band.

L'intramontabile tema del rapporto uomo-donna

Merito dell’esilarante testo sui fatti e misfatti della vita di coppia, su di un argomento che non passa mai di moda: l’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, con le loro manie, i differenti modi di pensare e di agire. E certamente merito anche di Maurizio Colombi, attore comico capace di affrontare con eleganza due ore di spettacolo ad un ritmo incalzante, sorprendendo ogni genere di pubblico.

La storia di un successo internazionale

Il monologo più longevo nella storia di Broadway è frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia. Esportato in 30 paesi nel mondo è già stato visto da oltre 10 milioni di spettatori. La versione italiana di Teo Teocoli, istrione per eccellenza alla sua prima regia teatrale, si afferma come una delle migliori, dalla quale hanno preso ispirazione numerose versioni estere.

Maurizio Costanzo