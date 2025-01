Firenze, Befana e mistero: va in scena ‘Tè con delitto’

Firenze, 43 gennaio 2025 - Befana e mistero: La Compagnia delle Seggiole dà appuntamento al pubblico a teatro anche il giorno dell’Epifania. Appuntamento il 6 gennaio alle ore 17.30 al Goldoni Spazio Eventi con “Tè con delitto”, spettacolo teatrale con tè ed accompagnamento dolce e salato tratto dal radiogiallo di Ellery Queen “L’avventura della bambina cattiva”. Tè con delitto è un intrigante radiogiallo tratto dall’opera di Ellery Queen. Si tratta di una novità assoluta, che sostituisce la tradizionale cena con delitto con un pomeriggio di mistero accompagnato da tè e deliziose proposte dolci e salate. L’evento, organizzato da Goldoni Spazio Eventi, nasce da un’idea di Fabio Baronti e si terrà il 6 gennaio 2025 alle ore 17:30, presso l’Ex Cinema Goldoni, in Via de’ Serragli 107, Firenze. Un’occasione unica per vivere il piacere del teatro in un’atmosfera intima e raffinata. Nella trama, il celebre detective Ellery Queen si trova di fronte a un caso apparentemente insolubile: il medico di Sarah Brink chiede il suo aiuto per un grave malore della sua assistita, dovuto a un probabile avvelenamento da arsenico. Tuttavia, Sarah rifiuta qualsiasi aiuto, sostenendo che la sospettata sia Mary, la sua stessa nipotina di otto anni! La tensione si fa insostenibile quando Sarah viene trovata uccisa… e Ellery non potrà fare a meno di intervenire per risolvere il caso. Un pomeriggio all’insegna del mistero, perfetto per concludere le festività natalizie, con un’atmosfera che richiama i classici radiogialli e il fascino dell’investigazione teatrale. «La Compagnia delle Seggiole» nasce nel maggio del 1999. «Seggiole» perché Fabio Baronti, il capocomico, voleva ricordare già nel nome della sua compagnia il profondo legame col territorio fiorentino. Inoltre, questo toscanismo rappresenta anche una peculiarità della Compagnia perché solitamente non vengono utilizzate scenografie posticce ma solo qualche seduta. “La mia, vuole essere una Compagnia di “parola” perché quando l’ho costituita, il cinema e la televisione, dal punto di vista dell’immagine, erano già perfetti. Quindi se volevamo affermarci e diversificarci dovevamo puntare solo e soltanto sulla “parola”. Così Fabio Baronti fondatore della Compagnia. Appena costituita, la Compagnia mise in scena Jacques e il suo padrone di Milan Kundera con la regia di Tino D. Desderi. I due attori si muovevano su una pedana circolare abbracciati dall’oscurità delle Ex Leopoldine in Piazza Tasso o al Centro Teatrale il Boschetto, al tempo diretto da Orvelio Scotti.