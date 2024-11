Firenze, arriva la coppia di webstar Ninna e Matti: parte la corsa ai biglietti

Firenze, 22 novembre 2024 - Ninna e Matti, la coppia di webstar da oltre 2 milioni di fan, che continua a conquistare il cuore di bambini e ragazzi, farà tappa al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il prossimo 22 dicembre con il “Super Tour”. Dopo il sensazionale successo riscosso dal loro primo tour teatrale, il duo torna nelle principali città con uno spettacolo family friendly che farà divertire ed emozionare. La celebre coppia di webstar, accompagnata da dieci performers e ballerini, regalerà nuove emozioni con uno show in cui non mancheranno scherzi, piccoli imprevisti e momenti indimenticabili. Le risate sono assicurate per grandi e piccini in compagnia di Ninna, Matti, Samanta, Pippo e tutti i loro amici. Ormai divenuti popolarissimi, i due youtuber dalla fama dilagante sono stati recentemente scelti da Papa Francesco per cantare allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 25 maggio in occasione della Giornata Mondale dei Bambini (World Children's Day) di fronte ad oltre 50mila bambini provenienti da tutto il mondo. Con oltre 2milioni di iscritti al canale YouTube, 1.1 milione di follower su TikTok, 226mila su Instagram, Ninna e Matti, che in meno di cinque anni hanno superato sul loro canale 1 Miliardo di visualizzazioni, amano condividere, attraverso coinvolgenti video, le loro pazze avventure, dando vita a delle mini serie. Il loro obiettivo principale è quello di trasmettere ogni giorno messaggi positivi e gioiosi a milioni di bambini e ragazzi. Innamorati fin dai tempi dei banchi di scuola, i due creators spaziano dal mondo del web a quello della musica: nel 2023 esce il loro primo brano, La sfida contro il tempo, che totalizza in meno di un anno più di 11 milioni di views su YouTube. Si susseguono nel corso del 2024 altri 6 singoli (Sognare, Ricreazionologia, Ninna Ninna, Il Love, Emergenza Colori e Gelato feat. Stefano & Ilary) a cui si aggiungerà 1 2 3 Challenge. Ninna e Matti, inoltre, si affermano anche nel campo dell’editoria: sono, infatti, autori di tre apprezzatissimi libri che avvicinano i bambini alla lettura, disponibili nel loro shop ufficiale autografati. Nel 2023 la coppia è approdata anche in tv co-conducendo lo Zecchino D'Oro: un’occasione in cui hanno dimostrato di avere un grande seguito non solo nel digitale ma anche al di fuori. Gli amatissimi YouTuber, con il loro nuovo tour teatrale, sono pronti ad uscire dallo schermo a trasportare il pubblico nel loro entusiasmante universo. Il tour è prodotto da Vincenzo Spinelli per Whatthefactory, Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Lo spettacolo inizierà alle ore 18. Biglietti disponibili su TicketOne. Maurizio Costanzo