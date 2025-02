Firenze, doppio concerto di Giuseppe Andaloro con l’Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze, 17 febbraio 2025 - Uno dei brani più eseguiti dai pianisti di tutto il mondo, pagina brillante e ricca di lirismo del repertorio tardo-romantico. È con “Concerto per pianoforte n. 2 in do minore, op. 18” di Sergej Rachmaninov che Giuseppe Andaloro torna al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, domenica 23 e lunedì 24 febbraio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Allievo prediletto del leggendario Sergio Fiorentino, vincitore di importanti riconoscimenti tra cui il Premio Busoni, Giuseppe Andaloro è tra i pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale, capace di spaziare tra epoche e compositori diversi, con incursioni nel repertorio extra-colto.

Ospite dei principali festival europei, americani e asiatici, ha all’attivo numerosi cd per Sony, Warner, Naxos e Fontec. Tiene regolarmente masterclass in Italia e all’estero. Nel “Concerto per pianoforte n. 2” di Sergej Rachmaninov, lo strumento ha un ruolo prevalente rispetto all'orchestra, concepita quasi come accompagnamento e contrapposta al solista in un gioco di ombre/luci dosato con eleganza. Completa il programma la coeva sinfonia "Dal nuovo mondo" di Antoním Dvorak, prima composizione scritta dal compositore ceco in terra americana e punto d’incontro tra la tradizione musicale europea e le nuove influenze acquisite durante il soggiorno newyorkese.

Sul podio, come detto, salirà Giuseppe Lanzetta, direttore stabile e fondatore dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Biglietto 20 euro, riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. La 45esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Maurizio Costanzo