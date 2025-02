Firenze, alle Cure arriva il mercatino vintage

Firenze, 18 febbraio 2025 - Alle Cure arriva il mercatino vintage, e non mancheranno musica e cose buone da mangiare e bere mentre si guarda cosa comprare. Appuntamento il 1 marzo per tutta la giornata, dalle ore 11 alle 19 con Only Usato Market a The Square. Nello spazio delle Cure arriva dunque Only Usato a The Square, il nuovo spazio in zona Le Cure votato alla promozione culturale e allo sviluppo formativo dei giovani. Aperto e attraversabile, proprio come una piazza. Ed è qui che sarà allestito il second hand e vintage market più amato dai fiorentini, al calduccio, quando fuori fa ancora freddino. Usato, vintage, dj set, e cose buone da bere e da mangiare del bar The Square.