Firenze, alla scoperta della meridiana nel Torrino Astronomico per il solstizio

Firenze, 18 giugno 2024 - La Specola si illumina nel solstizio d’estate. Dal 19 al 22 giugno il Sistema Museale dell’Università di Firenze apre al pubblico il Torrino Astronomico con “Sole A(t)Terra”, un ciclo di appuntamenti dedicati all’evento astronomico che segna la fine della primavera (ore 12 – via Romana 17 Firenze). Quattro esperti tratteranno il tema dell’interazione tra il nostro pianeta e la sua stella e parleranno del ruolo del Sole in relazione a minerali, piante, animali e orologi solari. Nel dettaglio, mercoledì 19 giugno, Luca Bindi, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra parlerà del Sole primordiale e l’evoluzione dei minerali; giovedì 20, il docente di Botanica Alessio Papini illustrerà il legame tra gli organismi vegetali e la luce solare; venerdì 21 il direttore scientifico del Museo Galileo Filippo Camerota racconterà le grandi meridiane storiche fiorentine. Infine, sabato 22, Alberto Ugolini, docente di Zoologia, spiegherà come gli animali usino il Sole per orientarsi. Ciascun appuntamento si concluderà con l’osservazione dell’incontro tra il Sole e la meridiana filare del Torrino Astronomico della Specola quando, nei giorni a cavallo del solstizio, un sottile fascio di luce ne illuminerà il lembo più meridionale. L’iniziativa è gratuita su prenotazione, con pagamento del biglietto d’ingresso al museo. Ciascun appuntamento potrà essere seguito in diretta streaming dal sito di Ateneo.

