Firenze, alla libreria Alfani va in scena ‘Il violino segreto’ a ingresso libero

Firenze, 28 gennaio 2025 – Sabato 1 febbraio alle ore 17 alla Libreria Alfani l’appuntamento è con ‘Il violino segreto. Tosca e le altre, tra sogni e ricordi’. Uno spettacolo ‘Il ad ingresso gratuito in cui risuoneranno musiche di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. Protagonisti sono Ladislau Petru Horvath al violino e l’attrice Costanza Mascilli Migliorini. Il maestro Ladislau Petru Horvath è nato in Transilvania e rappresenta la quinta generazione di musicisti nella sua famiglia. Ha iniziato la sua carriera in Romania come solista e musicista da camera, vincendo diversi premi. Dal 1990 vive a Firenze. L’ingresso all’evento del 1 febbraio è libero e aperto a tutti. Come fanno sapere gli organizzatori, gradita la prenotazione. L’appuntamento è alla Libreria Alfani in via degli Alfani, 84r.

