Firenze, al via le iniziative alla scoperta del mondo del tè

Firenze, 6 giugno 2023 - Da giugno l’azienda La Via del Tè, con sede a due passi da Firenze, alle porte del Chianti, apre per la prima volta le sue porte al pubblico, proponendo due tipi di esperienze diverse con lo scopo di fare cultura sul mondo del tè, dando la possibilità di apprendere i segreti dell’arte della miscelazione e della preparazione di una perfetta tazza di tè. La Via del Tè vi guiderà nel viaggio della pianta del tè, dal germoglio alla tazza. Ma entrare nel mondo de La Via del Tè è un'esperienza unica, sarà così possibile scoprire che il tè è un viaggio, un'emozione, un ricordo, è molto più di quanto si creda. "Nel mondo del tè si entra in punta di piedi e non si esce più." afferma Alfredo Carrai, fondatore dell’azienda. Due sono le opzioni a disposizione, perfette per un regalo speciale, ma anche un’opportunità per accrescere conoscenze sulla bevanda più consumata al mondo, dopo l’acqua. L’iscrizione e l’acquisto è possibile solo online. L’esperienza “Dalla pianta alla tazza” propone un corso introduttivo, un workshop intensivo di preparazione e degustazione e la visita al reparto produzione dell’azienda. Un'immersione a tutto tondo nel mondo del tè, apprezzato sia per le infinite sfumature sensoriali che per i suoi benefici. Tutto parte dalla pianta, una storia antica di millenni: il workshop è l'introduzione perfetta per tutti, dai semplici curiosi ai futuri appassionati. In questa esperienza, Regina Carrai, Tea Expert e Tea Consultant dell’azienda, introdurrà la storia, la botanica, la coltivazione e le diverse categorie del tè e accompagnerà l’ospite nel laboratorio pratico di degustazione sensoriale per preparare insieme alcuni dei migliori tè del mondo, tra cui tè verdi, tè bianco, tè oolong, tè nero, tè scented e miscele. Sarà possibile visitare il laboratorio creativo insieme ad Anna Carrai, Tea Blender e Tea Taster de La Via del Tè, che racconterà come nasce una miscela: il Tea Blender è come un direttore d’orchestra che identifica il delicato equilibrio dei vari ingredienti che compongono le innumerevoli ricette. Infine, l’ospite scoprirà il cuore pulsante della fabbrica del tè ed assisterà dal vivo al processo produttivo di una miscela. L’esperienza “Sulla via del tè propone il corso introduttivo, il workshop intensivo di preparazione e degustazione e la visita al reparto produzione dell’azienda, con un plus in più: l’esperienza si conclude infatti nel centro storico di Firenze, nel cuore dell’Oltrarno, nella sala da tè La Via del Tè in Palazzo Frescobaldi, per un lunch con tea pairing e specialità al tè, con possibilità di acquisto dei prodotti proposti all’interno della boutique. È compreso nel prezzo il servizio navetta per il trasporto dall'azienda alla sala da tè. La Via del Tè nasce nel 1961 a Firenze, dall'intraprendenza di Alfredo Carrai che, affascinato dal mondo del tè, accetta la sfida di introdurre in Italia il consumo e la cultura di questa antica bevanda, la più bevuta al mondo dopo l’acqua. La Famiglia Carrai è riuscita a divulgare la cultura del tè in un paese “coffee oriented”, abituato per lo più al consumo di tè in “bustina”, introducendo sul mercato tè completamente sconosciuti - Oolong, bianchi, verdi pregiati da Cina e Giappone - e specializzandosi nella importazione e distribuzione del tè foglia intera. La Via del Tè è presente a Firenze con i suoi negozi monomarca, il primo in piazza Ghiberti, il secondo nella centralissima via della Condotta – ed un terzo nel Palazzo Frescobaldi in via di Santo Spirito, anche sala da tè con dehor. Maurizio Costanzo