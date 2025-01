Firenze, al via la rassegna su Marco Filiberti: film e lezione aperta al pubblico

Firenze, 15 gennaio 2025 - Reduce dal successo di pubblico e critica a dicembre 2024 per lo spettacolo teatrale Cahiers d’Ecriture I e II a Montalcino, Marco Filiberti, uno degli artisti italiani più irrituali e innovativi degli ultimi decenni, verrà raccontato a Firenze dal 17 al 23 gennaio, nel corso della rassegna Marco Filiberti. La Sapienza rende Liberi, che vede in programma proiezioni e una lezione aperta al pubblico. Sperimentatore trasversale delle arti, Marco Filiberti si è contraddistinto fin dai suoi esordi come artista provocatorio. L’urgenza espressiva sviluppata in anni di studio prima a Milano poi a Parigi e a Roma, infine nel raccoglimento nella sua campagna toscana, eletta a luogo di meditazione, ne hanno radicalizzato l’esigenza di rottura con la routine pseudo-realistica e commerciale - che ha segnato la produzione performativa degli ultimi decenni – per approdare alla ricerca del sublime e dell’assoluto. Noncurante delle convenzioni è così diventato uno dei rari sperimentatori e provocatori dello showbiz italiano, dagli anni ’90 ad oggi. Provocazioni che si esprimono in primis nell’impatto estetico dell’opera di Filiberti, ove la bellezza apollinea diviene consolazione dello sguardo e nello stesso tempo schiaffo alla coscienza. La poetica e l’estetica del lavoro dell’artista milanese, toscano d’adozione, saranno al centro della rassegna Marco Filiberti. La Sapienza rende Liberi, omaggio a lui dedicato, in programma al cinema La Compagnia di Firenze. Il 17 gennaio alle 19.00 si terrà una sua lezione aperta al pubblico, volta a coinvolgere gli spettatori e gli studenti nel particolarissimo metodo di lavoro dell’artista, quindi alle ore 20.30 si terrà la proiezione de Il Compleanno, pluripremiato film di Filiberti del 2009, che ha segnato la sua consacrazione come autore cinematografico sulla scena internazionale. Ad introdurre in sala i film della rassegna e a moderare la lezione aperta, saranno due critici cinematografici, Giovanni Bogani e Elisangelica Ceccarelli. Ospite d’onore il 17 gennaio alle ore 20.30, uno dei protagonisti del film Il Compleanno, Massimo Poggio. Due coppie di amici trascorrono insieme l'estate in una casa al mare: Matteo, affermato psicanalista quarantenne, è sposato con Francesca, con la quale ha una bambina di cinque anni, Elena. Diego è un eterno ragazzo, che con fatica ha subìto la scelta di fare l'avvocato; giovanissimo ha messo incinta una ragazza americana, Shary, dalla quale ha avuto un figlio, David. David, rientra dopo cinque anni di studio negli Usa in Italia per passare le vacanze con la famiglia. E’ qui che Matteo comincia a provare un senso di profondo turbamento nei confronti del ragazzo, mandando in frantumi i fragili equilibri familiari. In chiusura della rassegna, il 23 gennaio, alle ore 20.30, si terrà la proiezione di Parsifal, altro film targato Marco Filiberti, cuore di tutta la manifestazione. Nel film del 2021, il giovane Parsifal arriva in un luogo senza tempo e senza nome non conoscendo né dove si trovi e nemmeno la sua vera identità. Qui incontra due marinai, Palamède e Cador, due prostitute di nome Senta ed Elsa e una donna affascinante di nome Kundry. Dal 17 al 23 gennaio, nel foyer del cinema La Compagnia, sarà inoltre proiettato il documentario Precedo l’Aurora, di Marco Filiberti. L’ingresso alla manifestazione è libero, fino ad esaurimento posti.