Firenze, al teatro Puccini in scena 'Grazie Sergio!' in omaggio a Staino

Firenze, 18 ottobre 2024 - A un anno dalla scomparsa del grande disegnatore satirico Sergio Staino, il Teatro Puccini il 21 ottobre alle ore 21 ospiterà 'Grazie Sergio!' una serata dove molti amici si uniranno insieme per ricordarlo in allegria e musica. Parteciperanno Altan, Ernesto Bassignano, Claudio Bisio, Stefano Cocco Cantini, Maria Cassi, Gianni Coscia, Lella Costa, Ellekappa, Massimo Germini, Paolo Hendel, Alessio Lega, Daniela Morozzi, Angelo Pelini, David Riondino, Sergio Sacchi, Andrea Satta, Fulvia Serra, Michele Serra, Michele Staino, Paola Turci, Roberto Vecchioni e altri. Il ricavato della serata andrà all’associazione culturale Bobo e Dintorni, che si occupa della creazione di uno spazio virtuale gratuito e accessibile a tutti per entrare nel mondo di Bobo e navigare tra le sue storie, vignette, strisce, illustrazioni, libri e mostre. Maurizio Costanzo