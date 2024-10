Firenze, al Teatro Lumiére si ride con la commedia ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’

Firenze, 12 ottobre 2024 – Al Teatro Lumiére si ride con la commedia ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’. I Pinguini Theater in scena con lo spettacolo scelto per l’apertura della stagione del teatro. Appuntamento venerdì 18 ottobre ore 20:45, sabato 19 ottobre ore 20:45 e domenica 20 ottobre ore 16:45. “Una commedia ricca di colpi di scena, gag, equivoci, trucchi, spaventi, il tutto ambientato in un albergo di lusso anni ’90”, come racconta il regista Pietro Vené che prosegue: “Da non perdere questo classico brillantissimo del teatro che è anche ben presentato attraverso una scenografia di tutto rispetto. Gli attori in scena saranno ancor più valorizzati da una bella idea di ambientazione girevole: un allestimento che riprende l’originale soluzione dell’autore dando un forte dinamismo alla scena. Una importante novità, quest’ultima, che premia l’impegno e la bravura crescente della compagnia”, sottolinea Vené. I Pinguini Theater ricordiamo che sono reduci da vari successi dati dalle repliche estive di Folli amori in scena nella splendida cornice di Villa I Lari, realizzando ben tutti sold out, e poi dalla esplosiva stagione 2023-24 che li ha visti protagonisti in vari teatri di Firenze con ben 6 spettacoli diversi, registrando sempre un tutto esaurito in sala. “La calda risposta del pubblico incentiva la nostra creatività a pensare già a nuove produzioni. E’ l’esempio de Il Rompipalle di Veber presto al Cestello. Ad anno nuovo avremo anche uno spettacolo tutto da scoprire, La famiglia Suricati, che debutterà al Lumieré”, conclude Vené. Attori in scena: Paolo Gualtierotti, Pietro Vené, Cristina Bacci, Bettina Bracciali, Ilaria Morandi, Vanessa Iacopini, Maria Rita Scibetta e Maurizio Del Buffa. Regia Pietro Vené. Assistente di regia Lara Fiordelisi. Riduzione Marco Bartolini. Scenografie Iacopo Poli, musiche: Marco Morandi. Trama. L’onorevole Riccardo De Mitri alloggia con sua moglie Natalia al Palace Hotel, albergo do lusso anni ’90. Natalia ha voglia di intimità ma sembra proprio che Riccardo abbia destinato le sue attenzioni ad altre: infatti ha organizzato un incontro segretissimo nello stesso albergo con la sua amante Susanna. Per realizzare il suo piano chiede aiuto a Mario, il suo goffo segretario, obbligandolo a prenotare, con un nome di fantasia, una stanza matrimoniale che poi userà con Susanna. Ma anche Mario ha qualcosa da nascondere: nel tentativo di nascondere a Natalia la verità, per un equivoco sarà vittima degli ardenti desideri di questa. Completano l’intreccio un’austera Direttrice d’albergo, uno spassoso e indiscreto cameriere cinese, un’antagonista politica inflessibile e bacchettona e il marito dell’amante del sottosegretario. Commedia nata per farsi una risata, tra vizi e ipocrisie di una società che ci circonda. Informazioni e prenotazioni: [email protected] 055 3890214. Biglietti disponibili su Ticketone.