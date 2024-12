Firenze, al teatro del Maggio va in scena ‘Fantasia’. Tre serate con la magia Disney

Firenze, 27 dicembre 2024 – Il nuovo anno al Teatro del Maggio inizia con la magia di Walt Disney e tre imperdibili appuntamenti perfettamente adatti al periodo festivo dal Natale all’Epifania, il 3, 4 e 5 gennaio 2025 (rispettivamente alle ore 20; 17 e 15:30): sul grande schermo della sala Grande saranno proiettate le immagini di due dei più straordinari e rivoluzionari film d'animazione della Disney, Fantasia e il suo sequel Fantasia 2000 con la musica eseguita in diretta dall’Orchestra del Maggio diretta da Timothy Brock. Saranno proiettate in alta definizione alcune scene dei due classici Disney, con l’esecuzione di alcune delle pagine sinfoniche più celebri di tra cui la Sinfonia n. 6, la celebre Pastorale di Ludwig van Beethoven; Clair de Lune di Claude Debussy; la "Danza delle ore" tratta dalla Gioconda di Amilcare Ponchielli, Pomp and Circumstance di Edward Elgar; Pini di Roma di Ottorino Respighi; L'apprendista stregone di Paul Dukas e altri celebri brani del repertorio classico sinfonico.

Pubblicato con grande successo nel 1940, Fantasia di Walt Disney è stato il suo esperimento più audace ed è culminato nel desiderio visionario e creativo di fondere immagini animate con la musica classica. La colonna sonora originale del film è stata diretta da Leopold Stokowski con l'Orchestra di Filadelfia e registrata in suono stereofonico, all'epoca ancora un mezzo sperimentale. Quella che era iniziata come una “semplice” idea per consolidare la carriera e l’immagine di Topolino - con un cortometraggio d'animazione intitolato "L'apprendista stregone" - è diventato un vero e proprio classico del cinema. Il sogno di Walt, nel 1941, era quello di trasformare Fantasia in un evento permanente con l’aggiunta di nuovi segmenti. Questo sogno fu finalmente realizzato nel 1999 con Fantasia 2000, un seguito spettacolare guidato dal nipote di Walt, Roy E. Disney. Fantasia 2000 è stato diretto da James Levine alla guida dalla Chicago Symphony Orchestra.

Maurizio Costanzo