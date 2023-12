Firenze, al Museo Novecento torna il campus di Natale per bambini

Firenze, 14 dicembre 2023 - Al Museo del Novecento di Firenze torna uno degli appuntamenti piu attesi per bambini e famiglie. Si tratta del campus di Natale e rappresentam un'occasione speciale per conoscere l'arte e allo stesso stempo familiarizzare con l'inglese. Anche in occasione di queste festività natalizie dunque, i Musei Civici Fiorentini e Muse, in collaborazione con la Regione Toscana e con Unicoop Firenze, propongono alle famiglie un'occasione per trascorrere le giornate di vacanza scolastica in modo piacevole e fruttuoso. Nelle giornate del 27, del 28 e del 29 dicembre sarà infatti possibile prendere parte a un breve winter camp presso il Museo Novecento, che permetterà di sviluppare nuove conoscenze sull'arte e nello stesso tempo di allenarsi con la lingua inglese. Il programma prevede infatti una serie di attività interattive e di laboratori artistici correlati sia alle mostre in corso - con particolare riferimento alle esposizioni Cecily Brown. Temptations, torments, trials and tribulations e Nathaniel Mary Quinn. Split face - sia alla collezione permanente, secondo un approccio interdisciplinare e creativo. I bambini potranno così avvicinarsi in forma piacevole al patrimonio artistico e nello stesso tempo arricchire le proprie conoscenze linguistiche in modo giocoso. Giornate all’insegna della multidisciplinarietà, contraddistinte dall'intreccio di diverse componenti quali l'avvicinamento alle bellezze cittadine, l'apprendimento della lingua inglese e l'esperienza attiva dell'arte. Il campus contempla un programma di attività, bilanciando con attenzione le esperienze dell’arte, della lingua e del gioco, per rafforzare il sentimento di rispetto del patrimonio comune e dello stare “bene” insieme. La proposta multidisciplinare, che si svolge dalle 8.30 della mattima alle 16.30 del pomeriggio, si rivolge ai bambini dai 6 ai 10 anni. Il costo è di 90 euro (con riduzione del 10 per cento per i soci Unicoop Firenze), pranzo escluso: ciascun partecipante porterà giornalmente con sé il proprio “packed-lunch”. Per chi: per bambini dai 6 ai 10 anni Dove: al Museo Novecento, in piazza Santa Maria Novella 10 Firenze. Quando: 27, 28, 29 dicembre dalle 8.30 alle 16.30, al costo di novanta euro pranzo escluso, con riduzione del 10 per cento Unicoop. Per informazioni: 055-2768224 [email protected]. Maurizio Costanzo