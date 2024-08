Firenze, a Villa Vogel va in scena ‘Felici per sempre’

Firenze, 20 agosto 2024 - Una pagina di teatro dedicata alla felicità, per la rassegna Me.Mo. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Giovedì 22 agosto, alle ore 21 a Villa Vogel a Firenze, in Via Canova 72 – Arena, va in scena “Felici per sempre”. Creazione, interpretazione e regia di André Casaca e Flavia Marco. Produzione: Teatro C’art (Italia) e Teatro do Sopro (Brasile). “Me.Mo.” prosegue sabato 24 agosto alle 19.00 in Via Guelfa, angolo via San Gallo (Quartiere 1) con lo spettacolo “La vita è sogno” di Arca Azzurra Eventi. Con Elisa Bagni e Francesca Mazzoni. “Felici per sempre” - Alla fine di tutte le favole aspettiamo la frase “...e vissero per sempre felici e contenti” Nella vita reale, non è così semplice. Alla guida di un'auto d'epoca, una coppia appena uscita dalla cerimonia di matrimonio, si trova ad affrontare un guasto in mezzo alla strada. Di fronte al primo imprevisto da novelli sposi, cercano una soluzione che non arriverà finché non riacquisteranno il senso di essere partiti insieme. In Felici per Sempre gli attori giocano tra la realtà e l'assurdo, mantenendo un linguaggio in sottofondo tra il clown, il teatro fisico e l’acrobatica. Qui l'auto diventa una metafora del rapporto amoroso, fatto di guasti, partenze e spinte, spesso nella direzione sbagliata. Un uomo ed una donna, scoprendo che la felicità non è una promessa ma una conquista. Una produzione che si delinea per la sua comicità, semplicità, delicatezza e assurdità, come una poesia visiva. Il progetto nasce intorno a un'auto d'epoca e alle possibilità che evoca, a livello di sperimentazione immaginaria e fisica. Una Topolino Giardinetta Belvedere del 1952, con la quale i personaggi si relazionano costantemente durante lo spettacolo. La durezza della carrozzeria contrasta con il romanticismo del design. Un'auto che sopporta la leggerezza dei sogni ed il peso dei corpi. Un palcoscenico perfetto per uno spettacolo di strada. Un veicolo che trasporta gli innamorati. Il motto perfetto per il nostro spettacolo. Abbiamo iniziato a giocare sulle varie possibilità di tentare di riparare l'auto, reagendo a tutti i conflitti che ne derivano; aggiungendo, poi, uno studio sull'esplorazione della materia come spazio e oggetto della scena. Senza parole, il lavoro, inizialmente, si è basato sulla libera improvvisazione intorno al tema del matrimonio. La ricerca si è incentrata sulla loro possibile dinamica relazionale e di ruolo, sulla loro gestualità e sulla postura di ciascun personaggio di fronte ai primi imprevisti da novelli sposi. Abbiamo, attraverso il gioco, trovato personaggi con i loro contrasti e connessioni, partendo dalla classica postura dell’uomo e della donna di fronte alla loro auto che va in panne in un momento di grande euforia e felicità. La figura del clown rimane di sottofondo ai due personaggi apparentemente naturali e semplici ma, in fondo, folli e assurdi. Il Teatro C’art è stato fondato nel 2002 ed è diretto da André Casaca. La compagnia è incentrata nella ricerca, produzione, diffusione e pedagogia del clown, teatro fisico e la comicità non verbale. La sua concezione artistica è radicata nella decostruzione della gestualità ordinaria e prevedibile e nella affermazione di un’identità gestuale lontana dalla rappresentazione e basata sull’identificazione. La compagnia ha creato 18 spettacoli e le sue produzioni sono state replicate in festival e teatri d’Italia, Svizzera, Germania, Francia, Portogallo, Palestina, Israele, Turchia, Etiopia, Capo Verde, Spagna, Olanda, Belgio, Danimarca e Brasile. Diventato un riferimento nella formazione comica-non verbale nelle scuole e università, la sua sede in toscana riceve artisti provenienti da tutto il mondo che hanno dato vita a numerose collaborazioni e regie di spettacoli. Il Teatro C’art è anche un centro culturale con una sala teatrale, biblioteca tematica , foresteria, e darà vita nel prossimo anno alla Scuola Professionale di Teatro Comico Contemporaneo. La compagnia è riconosciuta e sostenuta dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura come impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione dal 2021. ME.MO. è un itinerario di eventi teatrali da giugno a novembre a Firenze e dintorni distribuiti all’interno dei contenitori “Estate Fiorentina”, “Open City” e “Autunno Fiorentino”. Unico cartellone che avrà appuntamenti in tutti e 5 i quartieri della città. In luoghi tra i più vari. Una grande rassegna di quasi 50 date che si dipanerà nell’arco di ben sei mesi. Ingresso libero. Prenotazione consigliata. Informazioni: 055 8290137 e-mail [email protected].

Maurizio Costanzo