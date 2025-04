Figline diventa capitale dello street food

Figline e Incisa, 2 aprile 2025 - Sbarca a Figline in piazza Marsilio Ficino la 9° edizione dell'International Street Food 2025: da domani a domenica 6 aprile i truck e gli stand presenteranno cucine internazionali e tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo d’Italia. A Figline Valdarno sarà possibile gustare, tra le molte specialità, la porchetta di Ariccia, la cucina gluten free, la cucina indiana, le tette della monaca, la cucina siciliana e quella messicana, gli hamburger di Fassona, gli arrosticini, la cucina argentina. Saranno presenti anche birrifici artigianali italiani, europei e internazionali, per accompagnare le prelibatezze gastronomiche. In un unico luogo, sarà possibile provare prelibatezze provenienti da Paesi lontani e da diverse culture, tra profumi e sapori. “Siamo giunti al nono anno di una manifestazione che, con passione e dedizione, anima Paesi e città di tutta Italia portando in ogni angolo del Paese il meglio dello street food nazionale e internazionale – dice l’organizzatore Alfredo Orofino, presidente di Airs (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) -. Non è solo un evento gastronomico, ma una vera e propria celebrazione del cibo di strada in tutte le sue forme, unendo tradizione e innovazione per regalare un’esperienza indimenticabile a un pubblico sempre più numeroso e affezionato”.