Fiesole, omaggio a Guccini: cinema e musica a teatro

Firenze, 7 aprile 2025 - Cinema e musica al Teatro di Fiesole con Guccini e Talking Heads, appuntamento introdotto da Benedetto Ferrara, Finaz e Beppe Dati.Ottima musica sul grande schermo del Teatro di Fiesole: martedì 8 aprile, nell’ambito della Primavera Fiesolana, si proiettano i docufilm “Francesco Guccini: fra la Via Emilia e il West” e “Stop Making Sense” dei Talking Heads. Appuntamento dalle ore 20, a introdurre le proiezioni saranno il giornalista Benedetto Ferrara insieme a Finaz della Bandabardò e al compositore e produttore Beppe Dati.

Presentato in versione restaurata, “Francesco Guccini: fra la Via Emilia e il West” ripercorre il celebre concerto del 21 giugno 1984, quando Bologna venne invasa da 160mila fan accorsi per celebrare i vent’anni di carriera di Francesco Guccini. Sul palco di Piazza Maggiore, a festeggiare con l’artista, si avvicendarono amici e colleghi come Lucio Dalla, Paolo Conte, I Nomadi e Pierangelo Bertoli. Regia di Giuliano Nicastro. Altrettanto epico il concerto dei Talking Heads al Pantages Theatre di Los Angeles, nel dicembre del 1983, da cui Jonathan Demme ha tratto il docu-film “Stop Making Sense”. All’apice del successo, la band di David Byrne si esibì insieme a eccezionali musicisti, inanellando hit come “Psycho Killer”, “Life During Wartime” e “Once in a Lifetime”, che potremo riascoltare in versione rimasterizzata, curata da Jerry Harrison, chitarrista e tastierista del gruppo.

I biglietti – posto unico 6/5 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana. La Primavera Fiesolana è realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze, istituzione filantropica da sempre vicina alla cultura e all’arte del territorio. Il Teatro di Fiesole è nato ed opera grazie al sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli. Info, programma e prevendite sul sito www.teatrodifiesole.it. Biglietti disponibili anche su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804). Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro).