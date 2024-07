Fiesole, al Teatro Romano arrivano Pilgrims, Le Signorine e Alessandro Riccio

Fiesole (Firenze), 3 luglio 2024 - Musica, divertimento e un pizzico di sana follia. Storico coro fondato e diretto da Gianni Mini, Pilgrims Choir incontra per una sera Le Signorine, trio vocale tutto italiano dal sapore retrò. A dare un tocco teatrale alla serata è Alessandro Riccio, vulcanico attore e regista da sempre vicino ai contesti musicali. Appuntamento venerdì 5 luglio al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana. I biglietti (posto unico 17,20 euro) sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.5961293 - [email protected]. Al repertorio di spiritual e gospel che è nel dna del Pilgrims Choir, si aggiungeranno brani celebri da musical e incursioni nel pop e nel rock. La partecipazione del trio Le Signorine offrirà poi l’occasione per addentrarsi nel cantautorato e nel vintage italiano, sempre con eleganza e stile, per riscoprire ciò che si è un po’ perduto. E ancora, le incursioni di Alessandro Riccio, tra musica, canzoni e poesia. L’Estate Fiesolana 2024 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura. In collaborazione con at – autolinee toscane. Sponsor Dorin, Bibi Graetz, Chianti Banca, Unicoop Firenze e Sammontana. Biglietti posto unico 17,20 euro. Prevendite spettacoli Estate Fiesolana 2024 online su www.estatefiesolana.it e www.ticketone.it e nei punti vendita del circuito regionale Box Office www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole: via Portigiani, 1 - Fiesole - tel. 055.5961293 aperta da lunedì a sabato ore 9.00/18.30 e dalle 19,45 la sera di spettacolo. Persone con disabilità. È necessario acquistare un biglietto specifico nei punti prevendita del Circuito Box Office Toscana (https://www.boxofficetoscana.it/it/punti-vendita). In caso di invalidità superiore al 75%, si potrà accedere con un accompagnatore, a cui sarà riservato un biglietto gratuito. Sconti e riduzioni. Biglietti ridotti per i residenti di Fiesole acquistabili esclusivamente alla biglietteria del Teatro, presentando un documento di identità che attesti la residenza. I bambini sotto i 4 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere. Maurizio Costanzo