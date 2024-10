Fiera di San Luca: tradizione e nuovi eventi a Impruneta

Impruneta, 8 ottobre 2024 - Torna nel cuore di Impruneta la millenaria Fiera di San Luca: dal 12 al 20 ottobre uno degli eventi più antichi d’Europa, che ricorda la transumanza e lo scambio di prodotti della terra e degli animali nel crocevia imprunetino, si intreccia con le celebrazioni per il patrono, con chiusura degli uffici comunali il 15 ottobre. Ricco e variegato il calendario di 9 giorni di eventi tra storia, tradizione e novità: tra queste ultime, per la prima volta il 20 ottobre si correrà la podistica "Corri alla Fiera" con atleti di tutte le età per le vie del paese. Il 17 sera invece ci sarà l’atteso spettacolo pirotecnico.

Si parte il 12 ottobre con il Premio Nazionale di Poesia "Mario Gori". Il 15 – giorno di San Luca - sarà la giornata dedicata alla fiera del bestiame: al Piattello Green, in via Veneto 39, sarà accompagnata dal tradizionale pranzo e dallo spettacolo della transumanza. Disponibile un servizio navetta a cura della Pubblica Assistenza. Ci sarà poi il mercato di prodotti artigianali e non solo nelle vie principali e in Via Vittorio Veneto (da Piazza Accursio da Bagnolo fino al viale San Luca). Durante tutto il periodo della Fiera, aperte le mostre d’arte al Loggiato del Pellegrino, tra storia e cultura. In piazza Accursio da Bagnolo ci sarà il luna park, in piazza Garibaldi lo street food. Alla Pagoda c’è la mostra dedicata alla vita e alle opere di Ferdinando Paolieri. Sabato 19 ottobre al Museo della Festa dell'Uva l’Associazione Culturale "Vieniteloracconto" presenterà il gioco didattico-teatrale "Ti racconto San Gersolé: diari della natura, scene di vita contadina", un omaggio alla didattica della maestra Maria Maltoni. “La Fiera di San Luca è una testimonianza viva di socialità e comunità, ma è anche un'occasione preziosa per valorizzare le nostre tradizioni più antiche. Grazie a questa manifestazione, riusciamo tutti insieme a portare il nostro patrimonio culturale verso il futuro", sottolineano il sindaco Riccardo Lazzerini e il presidente dell'associazione Fiera di San Luca Andrea Tucci.