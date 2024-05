Festival di musica giovanile al 'Lumen'

Firenze, 15 maggio 2024 - Musica e solidarietà. E’ lo finalità della due giorni che ci sarà il 18 e 19 maggio nello spazio Lumen di via del Guarlone 25 a Firenze. Live Aid, questo il nome dell’evento è stato organizzato dai giovani di Saturnia Events, un gruppo creato da studenti del Liceo Classico Galileo. L’iniziativa punta a far emergere giovani realtà musicali che avranno uno spazio all’interno del quale esibirsi senza vincoli o restrizioni di alcun genere, estraneo a dinamiche competitive che mercificano e condizionano l’espressione artistica. L’appuntamento sarà strutturato in due serate; a dare vita al progetto, saranno, assieme al pubblico di ogni età, proprio i giovani musicisti, i quali, alternandosi sul palco, avranno l’occasione di promuoversi, e suonare live. Inoltre, parte del ricavato della serata (donazioni volontarie e consumazioni) sarà devoluto in beneficenza in aiuti umanitari nel territorio colpito dal conflitto israelo-palestinese. I giovani hanno contattato le altre scuole del territorio, per trovare giovani fiorentini, musicisti e cantanti che possano prendere parte all’iniziativa.