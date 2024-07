Fermata Carlo Monni: cultura, benessere e svago al Parco delle Cascine

Firenze, 4 luglio 2024 - Un furgone, Carlo Monni e le Cascine. Cos'hanno in comune? Prova a rispondere l'associazione culturale "Bang!", che in uno spazio verde un po' dimenticato come il Giardino della Catena - a pochi passi dalla fermata della tramvia - ha deciso di allestire in puro greenstyle un grande palcoscenico formato furgone, attrezzato e scenografato per ospitare eventi di ogni genere. La prima edizione della rassegna "Fermata Carlo Monni" - in programma da domani fino a sabato 7 settembre - è una sfida ambiziosa che raccogliendo lo spirito dell'Estate Fiorentina - e l'eredità vivace e anarchica dell'artista a cui si ispira - unisce intrattenimento e ambiente, arte e riciclo, spettacolo e inclusione sociale.

Varia e interdisciplinare, stimolante e contemporanea, il cartellone del festival comincia ogni martedì con teatro e danza, laboratori e wellness, integrati il mercoledì da sessioni di yoga a cura del Centro Movart e l'Associazione Febbre e Lancia; giovedì, spazio invece agli incontri letterari organizzati dal gruppo "I Libri di Mompracem", Nardini Editore, Il GSF e l'associazione angolana "Njinga Mbande". Nel weekend, venerdì e sabato saranno dedicati alle contaminazioni tra tradizioni popolari e musica etnica lungo i percorsi musicali delineati dalle associazioni "Culturali Opus", "CreAzioni", e "Officine Creative", che presentano un parterre di esibizioni - tutte in chiave acustica - e ospiti d'eccezione, come Pasquale Rimolo, Modestino Musico, Gigi Cardigliano, Luca Imperatore, Paolo Casu, Davide Zappia, Marina Reis, Vieri Sturlini, Roda Jam em samba e Cubania y tradicion.

Ma non mancano concerti e serate musicali in compagnia di band emergenti, coordinate dall'Associazione Quadrophenia, che sviluppa i loro progetti insieme alla scuola di musica "Il Trillo", Athaneum Musicale, New Staz. Opus e CreAzioni. Tutti gli eventi - ad ingresso libero - si svolgeranno tra le 18 e le 19.30 ad eccezione delle passeggiate a tema mattutine e pomeridiane, come quelle in ricordo di Carlo Monni ideate da Ettore Del Bene, e le quattro tappe guidate dal giornalista Indro Neri del blog TroppaTrippa.com alla scoperta dei segreti della trippa fiorentina.