Firenze, osservazione dell’equinozio di primavera a Santa Maria Novella

Firenze, 19 marzo 2024 – L’appuntamento è per tutti gli appassionati, ma anche per i semplici curiosi, che vogliono vedere scoccare l’arrivo della primavera sulla facciata della basilica di Santa Maria Novella. Il 20 marzo alle ore 11.45 si tiene l’"Equinozio in Santa Maria Novella’, presso la basilica, dove si terrà la descrizione e l'osservazione dell'equinozio di primavera. Simone Bartolini, esperto in materia, guiderà il pubblico sia alla conoscenza delle Meridiane di Santa Maria Novella, progettate nel XVI secolo dall'illustre cartografo e astronomo domenicano fra Egnazio Danti, sia all’osservazione del passaggio della luce solare in basilica. L’evento sarà gratuito presentando l'immagine della locandina, stampata o in formato digitale. Ingresso gratuito all'evento per tutti coloro che presenteranno la locandina stampata o direttamente dal cellulare (link per scaricare la locandina https://www.smn.it/it/eventi/l-equinozio-in-santa-maria-novella/). Circa 450 anni fa, il frate ed astronomo Egnazio Danti (già cartografo alla corte di Cosimo I de Medici) poneva sulla facciata di Santa Maria Novella alcuni strumenti scientifici di varie forme e natura che ancora oggi continuano a calcolare il tempo e a meravigliare chi li osserva. Qualche anno fa sono state completate anche le linee meridiane progettate dal Danti per determinare alcuni momenti astronomici come gli equinozi ed i solstizi. Le meridiane funzionano grazie ai fori gnomici realizzati in epoca rinascimentale che proiettano su di queste la luce solare in particolari giorni dell’anno. Proprio in occasione dell’equinozio di primavera, viene offerta un’osservazione della manifestazione solare direttamente nella basilica, un evento che accade solo una volta l’anno (nuvole permettendo). L’illustrazione, per sua natura scientifica, sarà tenuta da Simone Bartolini, cartografo e curatore principale della messa in opera delle meridiane della basilica ed autore di numerose pubblicazioni sull’argomento. Maurizio Costanzo