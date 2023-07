Easy living in Fattoria. A Firenze il grande cinema dell'associazione Anémic

Firenze, 10 luglio 2023 - Le stelle a far da soffitto, le balle di fieno come poltrone. E' una delle novità più suggestive e originali dell'Estate Fiorentina la rassegna cinematografica a cura dell'associazione culturale Anémic: "Easy living in Fattoria" è il titolo del percorso di nove appuntamenti che si svolge tra luglio e settembre nella cornice en plein air della urban farm Ova - Orto verde animali, a pochi passi da Porta Romana.

Una sala cinematografica sui generis, dove il pubblico, seduto su balle di fieno, potrà condividere sotto il cielo stellato la visione di film che affrontano temi come il coming of age e l'educazione, l'ambiente e il cambiamento climatico: il programma si apre oggi con "La mia vita da zucchina" di Claude Barras, il film d'animazione a passo uno ambientato in un orfanotrofio che venne candidato nel 2016 al Premio Oscar, al BAFTA e al Golden Globe; a seguire, martedì sera arriva il maestro Jean Pierre Jeunet, con il road movie di formazione lungo la frontiera americana "Lo straordinario viaggio di T.S Spivet".

Tra gli altri appuntamenti di luglio, spazio lunedì 17 a "Lunana - Il villaggio alla fine del mondo", diretto da Pawo Choyning Dorji, che racconta la storia di un insegnante confinato in paese isolato dove dovrà trovare la felicità lontano da ogni ausilio e comodità; il lunedì successivo, sarà la volta della commedia franco-marocchina di Mohamed Hamidi "In viaggio con Jacqueline", con protagonisti il contadino Fatah, che vive con moglie e figlie in un piccolo villaggio dell'Algeria, e la sua unica mucca Jacqueline, con cui intraprende un lungo viaggio a piedi per raggiungere il Salone dell'Agricoltura di Parigi.

Il mese si chiude con una doppia proiezione: lunedì 31, uno dei capolavori di Alexander Payne, "Sideways - In viaggio con Jack", vincitore di due Golden Globes e dell'Oscar per la sceneggiatura nel 2005: una commedia ironica e profonda lungo le vie del vino californiano, dove si incontrano le vite di una coppia di vitelloni di mezz'età, lo scrittore disilluso e divorziato Miles e l'attore di soap opera in procinto di sposarsi Jack. E poi martedì "Microbo & Gasolina" di Michel Gondry, un altro racconto di formazione semi-autobiografico con due adolescenti in cammino verso la maturità attraverso le strade provinciali della Francia.

A margine delle proiezioni, tante attività collaterali di arte, musica e letture rivolte anche ai bambini: dalla mostra-mercato di oggetti finti trasformati in opere d'arte dell'associazione Factory Athena, al sound anni Settanta del concerto di Cosimo Ravenni e Julia Wakabayashi, fino al laboratorio esperienziale per l'infanzia "La valigia", a cura della Nottola di Minerva.