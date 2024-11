Domenica al Museo, ingresso gratuito alla Galleria dell’Accademia

Firenze, 30 novembre 2024 - Domenica 1 dicembre la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico in occasione della “Domenica al Museo”, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Il museo fiorentino osserverà il consueto orario d'apertura, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle 18.20). Il mese di dicembre comincia nel segno della cultura. Grazie alla #Domenicalmuseo sarà possibile trascorrere un piacevole giorno di festa alla Galleria dell'Accademia di Firenze, lasciandosi incantare dalle collezioni ospitate nella casa del David. Un affascinante percorso che dal capolavoro michelangiolesco giunge oggi fino alla mostra di arte contemporanea “Controcanto”, dialogo tra le opere dell'artista Daniela De Lorenzo e i busti dello scultore ottocentesco Lorenzo Bartolini.

L'esposizione temporanea, a cura delle Funzionarie storiche dell’arte della Galleria dell’Accademia Elvira Altiero e Giulia Coco, nasce come evento collaterale del festival L'Eredità delle donne e sarà visitabile fino a lunedì 6 gennaio 2025 – data in cui il museo effettuerà un'apertura straordinaria, in occasione della Festa dell’Epifania, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle 18.20). Un ottimo motivo per visitare la Galleria dell'Accademia di Firenze, oltre alle collezioni permanenti del museo fiorentino che il pubblico potrà divertirsi a scoprire nell'ultima #DomenicalMuseo del 2024. Tra queste, impossibile non menzionare le rinomate sculture di Michelangelo Buonarroti, i capolavori della pittura fiorentina medievale e rinascimentale, la ricca collezione di modelli in gesso dello scultore ottocentesco Lorenzo Bartolini e il suggestivo Museo degli Strumenti musicali – che vanta esemplari unici appartenute alla famiglia dei Medici. Ricordiamo, inoltre, che giovedì 5 dicembre la Galleria dell'Accademia sarà aperta fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.15). Martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre, invece, il museo chiuderà alle ore 18.00 (ultimo ingresso ore 17.15).

Infine, lunedì 6 gennaio il museo sarà aperto straordinariamente dalle ore 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). Per la Domenica al Museo non è prevista la prenotazione. Per tutti gli altri giorni, invece, la prenotazione resta invece attiva e fortemente consigliata (al costo di 4 euro) – i tempi di attesa per l’accesso possono essere lunghi nel caso se ne sia privi. Per prenotare è sufficiente contattare il numero di telefono: +39 055 294883 oppure visitare il sito ufficiale del museo. Maurizio Costanzo