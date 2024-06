Fiesole, David Riondino legge ‘Il corsaro nero’ al Teatro Romano

Fiesole (Firenze), 26 giugno 2024 - Teatro Pubblico Ligure partecipa all' Estate Fiesolana con le quattro serate de “I racconti del mare”, storie di avventura e di sfida in cui l’uomo supera i suoi limiti per allargare lo sguardo verso altri confini, cambiare vita, cercare giustizia e risposte ai grandi interrogativi della vita. “I racconti del mare”, per cui è previsto uno speciale abbonamento, iniziano il 27 giugno al Teatro Romano di Fiesole, con “Il Corsaro nero” da Emilio Salgari con David Riondino voce recitante, Fabio Battistelli al clarinetto e la Banda Filarmonica di Fiesole Aps, diretta da Roberto Bonvissuto. Lo spettacolo si avvale delle musiche originali di Luciano Garosi, che ha appositamente composto una partitura per clarinetto solista e banda, e delle tavole firmate Milo Manara. Il primo appuntamento del racconto del mare vedrà Riondino protagonista insieme alla Banda Filarmonica di Fiesole. Il Cavaliere di Roccabruna, Signore di Ventimiglia, divenuto corsaro per vendicare il fratello ucciso a tradimento dal duca Wan Guld e da allora sempre vestito di nero, è uno dei personaggi più celebri del romanzo d’avventura italiano. Abbordaggi, battaglie, duelli, ma anche l’amore che colpisce in modo inaspettato. David Riondino e Sergio Maifredi ce lo restituiscono come una ballata, un racconto da ascoltare a voce alta, una saga fantastica. Disponibile abbonamento acquistabile fino al 27 giugno. Prevendita biglietti online www.estatefiesolana.it nei punti vendita del circuito Box Office Toscana. Biglietteria del Teatro Romano di Fiesole Via Portigiani, 1 – telefono 055.5961293 - aperta tutti i giorni in orario 9-18.30 e la sera di spettacolo dalle 19,45. Gli spettacoli dell’Estate Fiesolana avranno inizio alle ore 21,15.