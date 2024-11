La danza contro la violenza: a Fiesole la Lyric Dance Company con giovani talenti

Firenze, 19 novembre 2024 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Lyric Dance Company porta in scena lo spettacolo “Danze contro la violenza”, in programma il 27 novembre e in replica il 1° dicembre 2024 al Teatro di Fiesole (Largo Piero Farulli 1).

Oltre al direttore artistico della compagnia Alberto Canestro, lo spettacolo vedrà la partecipazione di due giovani coreografi di talento, Emma Zani e Roberto Doveri, della compagnia YoY Performing Arts. Alberto Canestro firma la coreografia “Veleno, lì dove si nascondono le lacrime”, ispirata alla manipolazione psicologica e agli effetti devastanti del narcisismo. «Il mio pezzo esplora i giochi mentali dei narcisisti e le false illusioni che creano. Attraverso la danza, voglio sensibilizzare il pubblico e lanciare un messaggio di speranza», spiega Canestro. «Questo impegno lo porto avanti da anni per creare solidarietà e far sentire meno sole le vittime». I costumi, realizzati dallo stesso Canestro in collaborazione con Barbara Loli, completano l’impatto visivo di questa coreografia.

A seguire, la serata si arricchisce con il contributo contemporaneo dei giovani coreografi Emma Zani e Roberto Doveri, che presenteranno il pezzo “Alle vostre ringhia, latrati e ruggiti, noi rispondiamo con questo canto”. La loro compagnia, YoY Performing Arts, è nota per la fusione innovativa tra danza, musica e arte visiva, e ha ricevuto importanti riconoscimenti come il premio Prospettiva Danza Teatro e la selezione per Prove d’autore 2023. Doveri è stato premiato anche dallo stesso Canestro a Volterra Danza.

Per ulteriori informazioni cliccare qui.