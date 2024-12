Coro "La Martinella" del CAI: concerto nella Chiesa di San Pietro a Varlungo

Firenze, 20 dicembre 2024 - Uno dei momenti più magici del periodo delle festività è senza dubbio quello dei concerti di Natale, che ci vede riuniti nelle bellissime chiese del nostro territorio per intonare i canti della tradizione popolare. Ad offrirci l’occasione sarà il Coro “La Martinella” del Club Alpino Italiano - sezione Firenze –, diretto da Ettore Varacalli, che domani sera alle 21,15 nella Chiesa di San Pietro a Varlungo si esibirà in uno spettacolo gratuito cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. “Tutti gli anni il Club Alpino Italiano di Firenze offre un concerto di Natale e un brindisi beneaugurale alla cittadinanza – sono le parole del presidente del Coro Raimondo Perodi Ginanni -, ogni volta in una chiesa diversa della città, di modo da sentirci vicini a tutti i quartieri e da valorizzare tutte le magnifiche chiese che contraddistinguono il capoluogo toscano. Il Coro – conclude il presidente - è particolarmente attento alla valorizzazione delle tradizioni popolari e culturali del della nostra magnifica città.” Il concerto sarà dedicato al tema della Pace, sarà diviso in due parti e consentirà la raccolta fondi per il ripristino dell’impianto delle campane nella chiesa di Don Vittorio Manestrina. “La prima parte sarà dedicata al Natale – spiega il direttore Varacalli -, con un excursus storico che parte dal canto gregoriano, passando poi al canto italiano popolare e a quello internazionale. In ultimo toccheremo il canto moderno con il brano “Vento di Natale”, del Maestro Alessandro Buggiani. Il secondo tempo sarà dedicato ai canti di ispirazione popolare e religiosa, oltre che ad alcuni brani celebri come “La vita è bella”, dal film di Benigni.” Al termine del concerto gli auguri con spumante e panettone per tutti i presenti. Ingresso gratuito.