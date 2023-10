Firenze, il gusto toscano al Conventino: artigianato, vini e sapori. A ingresso libero

Firenze, 30 ottobre 2023 - Specialità enogastronomiche, degustazioni, laboratori e stand con prodotti dell'artigianato agroalimentare: sono gli ingredienti de “Il Gusto Toscano”, il 4 novembre dalle 11 alle 21 e 5 novembre dalle 11 alle 20 al Conventino fuori le Mura, in via Giano della Bella 20 a Firenze: un weekend all’insegna dei prodotti artigianali e delle prelibatezze del territorio. La manifestazione, aperta al pubblico e con ingresso libero, è promossa e organizzata da Artex in collaborazione con Promowine e il Conventino Caffè Letterario con il sostegno di Regione Toscana, Cna Toscana e Confartigianato Imprese Toscana. Protagonisti di questa terza edizione saranno 30 espositori della trasformazione artigiana agroalimentare: vino, distillati, confetture, conserve, formaggi e golosi prodotti da forno. Leonardo Romanelli terrà master class sul vino: il critico enogastronomico presenterà in tre appuntamenti (sabato ore 15.30 e domenica ore 12 e 15.30) le cantine dei vignaioli presenti al Gusto Toscano: la partecipazione alle singole master class ha un costo di 10 euro, i posti sono limitati. Per prenotazioni: www.vineriamoderna.it/eventi. Il cartellone è ricco di molte iniziative: l'Accademia dei Georgofili, il primo appuntamento di sabato alle 11, presenta un incontro dal titolo "La dieta Mediterranea patrimonio Unesco” intervento a cura dell'Accademico dei Georgofili Dott Francesco Cipriani. Dini Caffè alle 11.30 ed alle 14.30 farà gustare l'aroma tipico dell'espresso in un “Viaggio nel mondo del caffè”. Alle 11.30 Marco Ginanneschi e il Salumificio Gerini terranno una master class con degustazione sui salumi Pat toscani; Barbara Babi Tedde il pomeriggio alle 16 presenterà un mini corso con assaggio per “Comprendere il vino”, e Paolo Bini alle 18 terrà la master class di degustazione di spiriti e vini dolci. La serata si conclude con la jazz band che animerà il Caffè letterario dalle 19.30 (per prenotazioni tavolo: [email protected]). Domenica, dopo il mini corso dedicato all'introduzione al mondo del vino alle ore 16 con Barbara Babi Tedde, alle 17 Paolo Ciampi presenterà il libro "Tra una birra e una storia” con assaggio delle birre dei Fratelli Casalini. Le master class si concluderanno con il cooking show “Gli ortaggi Autunnali” con Daiana Cecconi, previsto alle 18, durante il quale la cuoca ed ex concorrente di Masterchef presenterà segreti e trucchi per creare piatti semplici ma deliziosi con ingredienti tipici della stagione. Questi eventi sono gratuiti ma i posti sono limitati, la prenotazione agli eventi è obbligatoria entro il 3 novembre all'indirizzo [email protected]. Nei laboratori e negli stand i visitatori potranno trovare la mostra mercato di prodotti di qualità, prelibatezze culinarie, idee regalo uniche e originali, vino e molto altro ancora. Si potranno acquistare vini e prodotti, fare pranzi, spuntini e merende golose, seguire corsi di avvicinamento al vino e masterclass, partecipare a presentazioni e degustazioni. Durante la manifestazione si potranno incontrare di persona alcune aziende di The Tuscan Taste, vetrina virtuale e network delle eccellenze agroalimentari made in Tuscany promosso da Artex: un catalogo on-line di aziende e prodotti in continuo aggiornamento, con schede prodotto dettagliate, corredate da specifiche tecniche, moduli di richiesta informazione, cataloghi e materiali scaricabili. “Durante questo evento - dice Giovanni Lamioni, presidente di Artex - la Toscana si racconta attraverso le sue eccellenze: i prodotti fatti a mano dagli artigiani e le specialità enogastronomiche dei produttori locali. Ma nello stesso tempo, con degustazioni e incontri, vogliamo sensibilizzare i visitatori a bere e a mangiare il più possibile in modo sano, con attenzione al benessere e al gusto ma anche alle produzioni locali e alle tradizioni”. Maurizio Costanzo