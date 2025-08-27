CONTINUUM: danza e spettacolo a Palazzo Medici Riccardi

Firenze, 27 agosto 2025 - Riprende domani sera alle 21 l'appuntamento con Site Dance, la rassegna di danza itinerante diretta da Simona Bucci e Marika Errigo, che farà tappa nel cuore pulsante di Firenze con lo spettacolo "Continuum" di Simona Bucci/Compagnia degli Istanti, allestito nel Cortile di Michelozzo in Palazzo Medici Riccardi. "Il Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi, opera di Michelozzo, rappresenta l'anima del palazzo - commentano gli organizzatori -. Le sue imponenti colonne in stile rinascimentale creano una simmetria che, secondo il Vasari, conferisce al luogo un'atmosfera di pace e quiete. La scultura di Baccio Bandinelli, che lo impreziosisce, raffigura Orfeo nell'atto di incantare Cerbero, ed è un'allegoria dell'armonia. Lo spettacolo concepito per questo bellissimo luogo trasformerà lo spazio in un vero e proprio percorso artistico." “Continuum” è una coreografia al femminile che esplora il concetto di continuità e fluidità, tanto nei movimenti del corpo quanto nei linguaggi espressivi. Il titolo rimanda a un insieme di varietà linguistiche, in cui non ci sono confini netti ma punti di contatto e sovrapposizioni che determinano un passaggio graduale tra l’una e l’altra, creando un flusso dinamico e ininterrotto. Le quattro interpreti, Eleonora Chiocchini, Giulia Gilera, Agnese Lanza e Françoise Parlanti, evocano immagini di trasformazione, forza e vulnerabilità, dando vita a una danza che si sviluppa come un percorso senza fine, un dialogo ininterrotto tra il movimento e lo spazio. Ogni corpo racconta una storia che si intreccia con quella degli altri, senza separazioni nette, attraverso sfumature, sovrapposizioni e interazioni che rispecchiano la fluidità del vivere e dell’essere. La musica arricchisce il disegno coreografico con sonorità che si evolvono in modo graduale e costante, creando una tessitura profonda tra azione e suono in cui i due linguaggi si alimentano a vicenda in un gioco di interconnessioni senza fine. Site Dance è un progetto della Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti, realizzato nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2025 - iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze, con il sostegno di Mic, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione CR Firenze. Ingresso allo spettacolo gratuito. Info e prenotazioni: [email protected].