Campi, cena solidale di Cure2Children per bimbi malati e famiglie alluvionate

Firenze, 9 dicembre 2023 - Un evento di beneficenza per i bambini affetti da patologie oncologiche in Camerun e per gli alluvionati di Campi Bisenzio. E' la Cena di Gala “Crescere senza confini” organizzata da Fondazione Cure2Children in programma il 19 dicembre dalle ore 19.30, all'Hotel 500 Firenze di Campi Bisenzio. Ospite d'onore sarà l'attrice e scrittrice Chiara Francini, ma sono attesi anche altri ospiti a sorpresa. Sarà un momento per scambiarsi gli auguri di Natale, per divertirsi e nello stesso tempo fare un gesto di solidarietà: durante la serata verranno raccolti fondi per il progetto Camerun, una parte dei fondi sarà destinata alle famiglie campigiane che hanno perso tutto nell'alluvione dello scorso 2 novembre. Il progetto Camerun è l'ultima sfida intrapresa dalla Fondazione Cure2Children, che dal 2007 promuove la cura dei bambini affetti da malattie oncologiche direttamente nel loro Paese. Obiettivo: lo sviluppo e l’assistenza oncoematologica pediatrica in Camerun. Il progetto si propone di rafforzare l’assistenza di bambini con cancro e malattie gravi del sangue in Camerun, a partire dall’anemia falciforme, malattia non-trasmissibile, molto dolorosa, potenzialmente mortale, che compromette gravemente l’aspettativa e qualità di vita nella maggioranza dei bambini affetti. “Come ogni anno – dicono da Cure2Children - organizziamo una cena di gala in vista delle feste per raccogliere fondi per i piccoli pazienti che curiamo nel mondo: quest'anno ci concentriamo sulla nuova missione che abbiamo avviato in Africa, ma non potevamo dimenticare anche le persone che vicino a noi hanno bisogno, come le famiglie che si sono viste portare via tutto dall'alluvione di novembre. Anche il magazzino nella nostra sede di Campi Bisenzio, è stato invaso da acqua e fango, sappiamo cosa vuol dire perdere il frutto di impegno e lavoro”. La Fondazione Cure2Children nasce per volontà di un medico oncologo, il dottor Lawrence Faulkner, ed un gruppo di genitori che hanno vissuto, e vivono ogni giorno, il dolore per la perdita del proprio figlio a causa di una malattia onco-ematologica. Lavora per portare la cura e la prevenzione direttamente “in loco”. Oltre al sostegno logistico, forma i medici ed il personale sanitario affinché nel tempo riescano autonomamente a prendersi cura dei piccoli pazienti affetti da queste malattie terribili. Il contributo di C2C non è rivolto alle grandi emergenze umanitarie ma piuttosto a quelle quotidiane di famiglie con figli affetti da patologie gravi che soffrono e muoiono per la mancanze di cure accessibili nel loro Paese. Per la cena a Campi si può prenotare online cliccando qui: https://eventi.cure2children.it/. Per informazioni 335.1990777, solo messaggi whatsapp dalle 9 alle 21. Maurizio Costanzo