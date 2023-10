Bosco in festa a Bibbiena, tre giorni tra mercatini, eventi culturali e sensibilizzazione

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Questa mattina è iniziata la tre giorni "Il Bosco in Festa”, l'iniziativa organizzata da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il Comune di Bibbiena.

La manifestazione si terrà a Bibbiena da oggi fino al 29 ottobre prossimi, ha accolto tantissime classi dei due Istituti comprensivi del comune per le attività di educazione ambientale, ha commentato: “Siamo onorati di essere a fianco di Coldiretti per valorizzare, in questa festa, tutti i temi che riguardano la foresta e andare a spiegare alla cittadinanza i vari aspetti che riguardano il bosco, la sua funzione, le opportunità di occupazione e l’economica.

Questa tre giorni rappresenta anche un modo per incontrare tutti quegli operatori che utilizzano il bosco in modo rispettoso e lo curano ogni giorno. Abbiano iniziato con i bambini perché il futuro è loro.

Come amministrazione comunale ci stiamo impegnando molto sui temi ambientali dall’educazione a scuola, fino alla valorizzazione del bosco urbano Bosco di Casina, un fiore all’occhiello di biodiversità; ricordo anche l’impegno per mobilità sostenibile all’interno della natura urbana con ciclopista.

Tutto questo per noi significa riportare la cura dei nostri boschi come tema prioritario della nostra agenda quotidiana”.

Daniele Bronchi Assessore all’Ambiente commenta: “Invito tutti a partecipare ai vari appuntamenti di questi tre giorni perché sarà davvero una festa e un modo per condividere temi fondamentali per la nostra vita e la nostra economia locale.

Il Bosco in festa è anche una grande occasione di riflessione. Come comune ci siamo fortemente impegnati per fare cultura del bosco e siamo stati concretamente accanto alle nostre aziende boschive, almeno trenta. Quando abbiamo tolto gli oneri per l’istruttoria sulla paesaggistica, abbiamo voluto dare un segnale forte e in anticipo sui tempi.

Ma lo abbiamo fatto anche con la ristrutturazione del bosco urbano di Bosco di Casina, un’altra grande occasione di contatto con la biodiversità nel cuore di un contesto urbano”.