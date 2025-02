Beppe Severgnini al Teatrodante Carlo Monni

Firenze, 3 febbraio 2024 – Sarà Beppe Severgnini, insieme al D and B White Socks Quintet, il protagonista di “Cinque parole per addolcire il tempo”, un dialogo in musica che prende ispirazione dal suo ultimo libro “Socrate, Agata e il futuro” (Rizzoli, 2025). L’appuntamento è inserito nella rassegna letteraria CaRa, Campi Racconta. Il 7 febbraio alle ore 21, sul palco del Teatrodante Carlo Monni, in un incontro che unisce riflessioni sulla contemporaneità, storie di vita e melodie indimenticabili.

Il D and B White Socks Quintet, che accompagnerà Severgnini nella serata, è composto da Alessio Falcini (sax/clarinetto), Massimo Barsotti (pianoforte), Iacopo Gori (tuba), Claudio Poli (batteria) e Romina Barsotti (voce), per un ensemble capace di regalare al pubblico un’esperienza musicale emozionante e raffinata. “Socrate, Agata e il futuro”, il libro al centro della serata, è un viaggio intellettuale e ironico che racconta il nostro presente con la consueta brillantezza di Severgnini. Attraverso le “cinque parole” del titolo – Socrate, Agata, futuro, musica e vita – l’autore esplora temi universali come la saggezza, il cambiamento e la bellezza della quotidianità. L’iniziativa a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti in collaborazione con Corriere della Sera. Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono sotto la direzione della Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi con la collaborazione di Piero Pelù, nuovo consulente artistico del teatro.