"Beauty Queen 2025": pronti per eleggere la drag queen più talentuosa della Toscana

Firenze, 22 gennaio 2025 – Il prossimo 2 febbraio alle 21, il Teatrino Cralia di via Bibbiena 21 ospiterà l’evento “Beauty Queen 2025”, una serata all’insegna dello spettacolo e della solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Rifugio del cane di Pistoia”. A condurre la manifestazione, dedicata alla selezione delle Drag che parteciperanno poi al contest nazionale di giugno, sarà Ivana Tram, da sempre impegnata nella sensibilizzazione sui temi dell’inclusione ed in iniziative di beneficenza a favore degli animali in difficoltà. «La più bella d’Italia selezione Toscana – spiega Ivana Tram - è l’evento che permetterà di eleggere la beauty queen e la elegant queen della nostra regione, due miss che poi potranno partecipare alla finale nazionale il prossimo 21 e 22 giugno, in occasione del Drag and Friends Festival, l’evento più importante e di richiamo del mondo drag. Anche quest’anno ho voluto che venisse abbinato ad uno scopo solidale, come appunto la raccolta fondi a favore dell’Associazione Rifugio del Cane di Pistoia, a sua volta affiliata all’Ente Nazionale Protezione Animali. Nel corso della serata, infatti, si svolgerà una lotteria con diversi premi in palio. Un connubio, quello tra Beauty Queen e rifugio per animali, di particolare importanza per me, perché penso sia giusto che il mondo dello spettacolo, capace di richiamare una certa affluenza di persone, si metta al servizio della causa dei meno fortunati. Nel mio piccolo – puntualizza la nota drag queen - con il pubblico che mi ama e mi segue cerco di fare un lavoro di sensibilizzazione verso tematiche extrashow e spero che questo bacino di pubblico diventi sempre più ampio, in modo da ottenere risultati sempre migliori. Spero inoltre – conclude Ivana Tram – che le Drag queen possano entrare a far parte della quotidianità e del divertimento di tutti, perché ogni drag è semplicemente e prima di tutto un personaggio dello spettacolo.” L’evento vedrà in gara le Drag più talentuose del panorama toscano, pronte a esibirsi in performance brillanti per guadagnarsi un posto nella finale nazionale, prevista per il 21 e 22 giugno. L’appuntamento rappresenta dunque un momento imperdibile per chi desidera assistere a una serata di divertimento e glamour, sostenendo allo stesso tempo una nobile causa. Info e prenotazioni: 345.1837502. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono unirsi a un evento dove inclusione e spettacolo si fondono in favore dei più bisognosi, a quattro zampe e non solo.