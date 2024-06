Firenze, evento alla Sinagoga in ricordo di Gino Bartali per il Tour de France

Firenze, 21 giugno 2024 - In occasione della storica partenza fiorentina del Tour de France, la Israel Premier Tech - alla sua quinta partecipazione consecutiva alla corsa - ha organizzato un evento in onore di Gino Bartali nel giardino della sinagoga di Firenze. L'appuntamento è per mercoledì 26 pomeriggio alle ore 18,30.

Un'occasione per celebrare le imprese sportive di uno dei più grandi ciclisti della storia, ma anche l'eroismo e il coraggio con cui si distinse nell'azione di soccorso agli ebrei perseguitati dal nazifascismo. All'iniziativa saranno presenti dirigenti e atleti del team, rappresentanti della famiglia Bartali e della Comunità ebraica, altri illustri ospiti. Al termine della cerimonia i corridori saranno disponibili per farsi intervistare. Per partecipare è necessario accreditarsi entro lunedì 24 giugno scrivendo a: [email protected].

Maurizio Costanzo