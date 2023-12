Aprire alle Murate le 'Finestre' di David La Mantia

Firenze, 2 dicembre 2023 - Lunedì 4 dicembre, alle ore 17.30, presso Le Murate di Firenze, nella Sala "Wanda Pasquini" (in Piazza Madonna della neve) si terrà la presentazione del libro 'Finestre - taccuino 1935-2022 di David La Mantia. L'autore dialogherà con Rosalba de Filippis (docente e scrittrice). Letture di Vittoria Alcione.

David La Mantia, (1963), allievo di Franco Fortini e Romano Luperini all'università di Siena, è oggi docente di italiano e latino al liceo scientifico Marconi di Grosseto. Ha lavorato a lungo come editor e ghost writer e pubblicato, per Carlo Cambi editore, Seb, Zanfi editore e altre case editrici, testi di tradizioni popolari, enogastronomia, racconti, poesie raccolte in antologie. Fa parte del C. T. S. della fondazione Bianciardi, è presidente dell'associazione Portavoce e membro del direttivo della Proloco Grosseto, con specifica responsabilità agli eventi culturali. La sua silloge A testa bassa ( Innocenti, 2019) ha ricevuto il secondo premio tra la poesia edita al premio Città di Grosseto 2020. La sua ultima raccolta, Gesti lievi (il leggio, aprile 2022), è stata tra le opere inedite proposte per il premio Pagliarani 2021.

Attualmente presenta Finestre, un romanzo edito da Inschibboleth nel 2023. È anche co-amministratore ed uno dei protagonisti del gruppo L'irregolare, redattore di Bubbles magazine Italia e de Le parole di Fedro, collaboratore fisso di "Metaphorica" rivista di poesia.