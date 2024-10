Antella si trasforma in aia per la sua antica Fiera

Bagno a Ripoli (Firenze), 2 ottobre 2024 – Torna l'Antica Fiera dell'Antella, una manifestazione molto sentita a Bagno a Ripoli e che rende omaggio all'antico mercato del bestiame di Antella risalente al 1800, “ogni anno con un programma sempre più articolato e interessante che richiama un numero crescente di persone da tutta l'area fiorentina” dice l'assessore allo sviluppo economico Paola Nocentini. La frazione accoglierà produttori e animali della fattoria da sabato 5 a lunedì 7 ai giardini della Resistenza con tante iniziative per tutte le età e il coinvolgimento dei bambini in laboratori per imparare a fare il pane e il formaggio. Organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con Arat - Associazione regionale allevatori della Toscana, l’iniziativa prende il via sabato con per tutto il giorno il mercatino delle arti e dei mestieri a cura del CCN Antella in via delle Brigate Partigiane. Alle 15 la sfilata degli animali inaugura ufficialmente l’Antica Fiera dell’Antella e dà il via a laboratori per bambini col miele, il formaggio e le “mani in pasta”. A disposizione anche il battesimo della sella, una dimostrazione “Sheepdog” (i cani pastore) e un’esperienza Off Road a bordo di fuoristrada. Domenica dalle 9 per l’intera giornata esposizione zootecnica e laboratori per bambini col battesimo della sella e l’Off Road nonché il mercatino del Calcit. Alle 10,30 ci sarà una dimostrazione di addestramento cinofilo e alle 15 il 6° Trofeo Maramiao Expo amatoriale. Lunedì dalle 8 alle 20 si svolgerà la tradizionale fiera per le vie del paese con decine di banchi. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti le giostre in piazza Peruzzi.