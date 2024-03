Alessandro Siani a Firenze con 'Extra libertà live tour 2024'

Firenze, 3 marzo 2024 - Alessandro Siani con il suo 'Extra libertà live tour 2024' sara' in scena al Teatro Verdi di Firenze sabato 9 marzo, ore 20:45 e domenica 10, ore 16:45. Partito dal Teatro Brancaccio di Roma con due sold out, l'attore e regista napoletano sta portando il suo spettacolo in un tour che toccherà i principali teatri italiani. La libertà in tutte le sue sfaccettature sarà il filo conduttore dello show; gli argomenti e gli spunti del nuovo spettacolo sono aggiornati nei testi rispettando la precedente trasposizione e cavalcando in primis nei monologhi i temi scottanti dell'attualità e delle imprevedibili insidie che colpiscono e influenzano le nostre vite: pandemie, guerre e l'ineffabile solitudine 'dell'era cellulare' con i suoi conseguenti effetti collaterali. "Amici - scrive Siani nelle note di regia - il nostro compito, ovvero di noi comici, resta semplicemente quello di far ridere, d'intrattenere e far riflettere. L'importante è che mentre tenti di far ridere e soprattutto d'intrattenere, il pubblico non rifletta pensando 'ma che cosa ci faccio qui!'". Extra Libertà Live Tour 2024 è prodotto da Best Live e organizzato da Anni 60 produzioni.