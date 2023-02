Circolo Il Girone, Alessandro Riccio in scena con la Bruna

La locandina

Fiesole (Firenze), 6 febbraio 2023 - La caustica signora di San Frediano e il suo fedele musicista tornano sul palco del Circolo Il Girone con “Bruna è la Notte”, venerdì 10 Febbraio e “Le mille e una Bruna”, venerdì 17 febbraio, spettacoli di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci



Anche in questa occasione il doppio spettacolo è organizzato dal Fossato Group, un gruppo di cittadini di Pontassieve, il cui ricavato verrà destinato all’acquisto di arredi/giochi per il giardino pubblico del quartiere del Fossato a Pontassieve.

Protagonista degli spettacoli, diventati ormai un cult, è la Bruna, una irriverente cantante da balera a fine carriera che, tra un bicchiere di gin e una sigaretta, parla della sua gioventù, del suo passato artistico, di vite difficili e amori tormentati.

Due rappresentazioni che continuano a riscuotere successi di pubblico, grazie ad uno stile che unisce comicità e ironia con drammaticità e malinconia, che sa far ridere e commuovere.



Circolo ARCI Il Girone, via Aretina 24 (FI) - spettacoli ore 21.00 (possibilità di apericena ore 19.30). Prenotazione obbligatoria (sia per spettacolo che per apericena): [email protected] – tel. 3397674962 3205535349

Ingresso adulti € 13 – apericena € 15.