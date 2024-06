Al via la 12esima stagione lirico sinfonica della Camerata de' Bardi

Firenze, 17 giungo 2024 - Si aprirà lunedì prossimo alle 21 a Palazzo dei Vicari di Scarperia la 12ª stagione lirico sinfonica promossa dalla borghigiana Associazione Culturale Camerata de' Bardi, che inaugurerà il cartellone di concerti estivi dell'Orchestra Summer Festival, giunto alla sua terza edizione. Ad aprire la kermesse sinfonica sarà la norvegese Sandnes Kulturskole Ung Symfoni, diretta da Kjersti Nilsen.

Il secondo appuntamento è previsto per mercoledì 3 luglio, con la formazione giovanile Galli Musici provenienti dalla Slovacchia e, il giorno successivo, sarà la volta dell'Orchestra giovanile portoghese Os Violinhos. Dal Portogallo all'Austria con la Tonart Jugendsinfonieorchester, che si esibirà mercoledì 10 luglio, mentre il 12 luglio l'Orchestra Summer Festival si sposterà a Vicchio - nella Casa di Giotto - in Vespignano, per l'appuntamento sinfonico che vedrà protagonista la Harju County String Orchestra, direttamente dall'Estonia.

A chiudere il calendario estivo dei concerti sinfonici internazionali sarà l'Orquesta Juvenil de Cuerdas del Instituto Kwapisz dal Messico, giovedì 1 agosto di nuovo a Palazzo dei Vicari. Tutti i concerti inizieranno alle 21.

"Per l'Orchestra Summer Festival - commentano gli organizzatori -, la Camerata de' Bardi rinnova la consolidata collaborazione con il Festival internazionale delle Orchestre Giovanili, con la Proloco di Scarperia, con quella di Vicchio, ottiene il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e di quello del Comune di Vicchio, il contributo del Banco Fiorentino, quello della Sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo e quello del Giardinetto B&B di Scarperia". Tutti gli appuntamenti del Festival sono ad ingresso libero e gratuito.