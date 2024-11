Al teatro cantiere Carrara “The music of Hans Zimmer”

Firenze, 9 novembre 2024 – Al Teatro Cantiere Carrara di Firenze arriva l'11 novembre, alle ore 21, l'evento “The music of Hans Zimmer”. Si tratta dello show dedicato alle colonne sonore del grande autore tedesco naturalizzato americano: come si legge in una nota “da Spider-Man 2 a Il Cavaliere Oscuro da Interstellar in Inception. E ancora, Mission Impossible, Pirati dei Caraibi, Spirit, Wonder Woman, Rain Man, Madagascar: tutti i successi di Hans Zimmer verranno eseguiti dall’orchestra sinfonica ucraina Lords of the Sound, riconosciuta in tutta Europa per la sua professionalità e bravura”. Con quattro Grammy, due Oscar alla migliore colonna sonora, tre Golden Globe e un Brit Award, Hans Zimmer “è tra i compositori più celebrati della storia del cinema. Indimenticabile la colonna sonora di Rain Man che lo consacrò definitivamente in tutto il mondo: 'Quando ho ideato la musica per Rain Man – dichiarò il Maestro – ho continuato a pensare di non cercare di soffocare i personaggi, di non mettermi in primo piano. E così, Raymond, il personaggio principale non capisce davvero dove si trova. Vede il mondo in modo diverso da noi… Perché non creare “musica del mondo” per un mondo che esiste solo nella sua testa?'”.