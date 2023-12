Firenze, 9 dicembre 2023- A Firenze va in scena ‘Aladino e la lampada magica’. Domenica 10 dicembre alle ore 16.45 lo spettacolo va in scena al teatro Puccini. Uno spettacolo che si sfoglia come le pagine di un libro prezioso, di scena in scena, una giostra vorticosa di situazioni e personaggi buffi e misteriosi, teneri e romantici, che ci trasportano nel magico, antico Oriente de Le Mille e una Notte. “Nella capitale di un regno della Cina, ricchissimo e molto esteso, il nome del quale ora non ricordo, viveva un sarto che si chiamava Mustafà, senz’altra distinzione se non quella che gli dava la sua professione. Il sarto Mustafà era molto povero e il suo lavoro gli procurava appena quanto era necessario per mantenere se stesso, sua moglie e un figlio che il cielo gli aveva dato. Il figlio, che si chiamava Aladino, era stato allevato con trascuratezza ed era un monellaccio.” Inizia così quella che è senza dubbio una delle fiabe più note della famosa raccolta di racconti “Le mille e una notte”. In Europa l’opera divenne famosa all’inizio del diciottesimo secolo, grazie alla traduzione dell’orientalista e archeologo francese Antoine Galland. Fu proprio grazie alla sua traduzione che l’opera ebbe un così largo seguito prima in Francia e poi nel resto dell’Occidente. La Centrale dell’Arte presenta questo spettacolo con testo, regia, musiche originali di Teo Paoli, con Lavinia Rosso e Silvia Baccianti. Viene portato in scena nell’ambito di ‘Per grandi e Puccini’, ossia gli spettacoli per famiglie. La vicenda di Aladino è una storia di grandi desideri e grandi magie, di grandi amori e di grandi crudeltà; una storia in cui il confine fra realtà e fantasia, fra possibile e impossibile, sfuma fin quasi a sparire del tutto. La luce della lampada e i bagliori delle pietre preziose ispirano lo spettacolo che racchiude la storia in una ‘lanterna magica’ in cui vicende, luoghi e personaggi si inseguono in un giro vorticoso di apparizioni sorprendenti, di ombre evanescenti, di suoni e musiche che ci immergono nell’atmosfera magica dell’antico oriente. L’età consigliata è dai quattro anni, la durata dello spettacolo è di 60 minuti. Biglietti posto unico numerato di 8 euro esclusi diritti di prevendita, la biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16 alle ore 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office Ticketone, acquisto on line su www.teatropuccini.it. Per informazioni 055.362067 055.210804.