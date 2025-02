A Firenze il meglio della musica elettronica sperimentale internazionale

Firenze, 18 febbraio 2025 - In Sala Vanni spazio alla musica elettronica sperimentale con quattro live nel segno dell'avanguardia e della ricerca. Primo appuntamento il 21 febbraio con l'unica data italiana di Puce Mary, pseudonimo dell'artista danese Frederikke Hoffmeier, una delle voci più innovative del panorama noise e industrial europeo (in apertura Devid Ciampalini). Il 7 marzo arriva il musicista e produttore britannico Lee Gamble, con i suoi ipnotici paesaggi sonori tra ambient e techno. Il concerto del cantante, poeta e performer egiziano Abdullah Miniawy, nelle cui composizioni si fondono tradizione araba, jazz e sperimentazione elettronica, è previsto per il 28 marzo (in apertura Morgana). Chiudono il calendario i Seefeel, la band attiva fin dagli anni '90, ispiratrice della corrente inglese tra post-rock ed elettronica è in programma il 6 aprile Inizio concerti ore 21:15, programma e biglietti disponibili su www.musicusconcentus.com La fruttuosa collaborazione fra Musicus Concentus e Disconnect non tradisce le attese e porta a Firenze (e in Italia) il meglio della musica elettronica sperimentale internazionale. Ancora una volta sul palco della Sala Vanni, tra gli affreschi di Giovan Battista Vanni e nel cuore dell'Oltrarno Fiorentino, troveranno spazio quattro imperdibili live nel segno dell'avanguardia, della ricerca e della sperimentazione underground. Fondazione CR Firenze è Main Supporter dei concerti in Sala Vanni della stagione inverno/primavera 2025 del Musicus Concentus. Le attività dell’Associazione Musicus Concentus beneficiano del contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e città Metropolitana di Firenze.