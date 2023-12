A Firenze è Gospel Experience: musica, canto e fede in un unico spettacolo

Firenze, 17 dicembre 2023 - Il pianista Vincenzo Genovese, il trombonista Francesco Cangi, il sassofonista Dario Cecchini, il bassista Marco Galiero, il percussionista Samuel Genovese, il batterista Adriano Molinari, il chitarrista Riccardo Onori, il sassofonista Luca Signorini e il trombettista Andrea Tofanelli. Saranno loro i protagonisti di Gospel experience, lo spettacolo pre-natalizio che riunisce in un unico evento musica, canto e fede. In programma domenica 17 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze (ore 19, ingresso a pagamento. Biglietti al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gospel-experience-733769844357?aff=ebdssbdestsearch). Grandi nomi della musica prenderanno parte a questo evento nella band organizzata da Vincenzo Genovese, pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra che ha collaborato con grandi artisti in ambito nazionale e internazionale del calibro di Gigi Proietti, Gli Stadio, Dirotta su Cuba, Mica Paris, Tony Momrelle. Tra i presenti: Francesco Cangi, trombonista per Roy Paci, Elisa, Gli Stadio, Dirotta su Cuba; Dario Cecchini, sassofonista per Eros Ramazzotti, Gino Paoli, Simone Cristicchi, Mika e anche leader della marching band Funk Off; Marco Galiero, bassista per Vessichio, Robben Ford, Frank Gambale, Mike Stern; Adriano Molinari, batterista per Zucchero Fornaciari; Riccardo Onori, chitarrista per Jovanotti, Tananai, Irene Grandi, Dirotta su Cuba; Luca Signorini, sassofonista per Paolo Vallesi, Dirotta su Cuba, Simona Bencini; Andrea Tofanelli, trombettista per Pavarotti & Friends, Sanremo, Jovanotti, Paul Anka, Gino Vannelli, Adriano Celentano, tiene masterclass in tutto il mondo. Una prima edizione di questo progetto fu realizzata al teatro Yves Montand a Pistoia, nel dicembre 2022, dall'idea dei fratelli Giosuè e Naomi Acevedo, in collaborazione con l'associazione no profit "Chiesa Cristiana del Pieno Evangelo". L’evento ebbe una grande adesione con una serata coinvolgente ed emozionante, in cui i valori della musica Gospel e quindi del Vangelo, tra cui inclusione, gioia e amore. La serata non ha alcuno scopo di lucro, bensì di beneficenza. Tutto il ricavato, sostenuti i costi vivi dell’evento, verrà devoluto interamente per l’emergenza dell’alluvione avvenuta in Toscana a novembre. Gospel Experience è un progetto che mira alla realizzazione di un appuntamento continuativo nel tempo, non solo in Toscana, ma in tutta Italia. Un momento in cui poter incontrare artisti, appassionati di musica, giovani e famiglie per momenti di condivisione e di socializzazione in cui la cultura, la musica, il canto e la spiritualità possano essere i protagonisti. Contatti: instagram: gospel_experience; email: [email protected]. Maurizio Costanzo