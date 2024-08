A Figline al via la Festa del Perdono e il 56° Palio di San Rocco

Figline e Incisa Valdarno (Fi), 28 agosto 2024 – È un giovane artista figlinese l’autore del drappo che sarà donato al vincitore del Palio di San Rocco: il ventenne Giovanni Tancredi ha ottenuto la possibilità di poter realizzare l’ambita opera per l’edizione numero 51 del palio che, come sempre, si intreccia con l’altrettanto attesa Festa del Perdono. Si svolgeranno dal 30 agosto al 3 settembre. Si parte venerdì 30 alle 21 con la solenne processione delle quattro Contrade figlinesi e degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri. Seguiranno, alle 21,30, i festeggiamenti per i 20 anni del Calcit Valdarno Fiorentino in piazza Marsilio Ficino, con lo spettacolo della Talent Academy e la partecipazione del cantautore Aleandro Baldi. Conduce Mirko Bonatti. Sabato 31 agosto dal mattino ci saranno le visite guidate all’Antica Spezieria del Serristori: prenotazione obbligatoria allo 055.9125303 o 347.8709007 . Dalle 10,30 alle 17, in piazza Ficino, i bambini potranno testare dei giochi in legno “interattivi” insieme ad un animatore dell’associazione “Giochiamo- Gioca museo”. Alle 21,30 ci sarà la rievocazione storica in piazza Ficino che dà il via al Palio: biglietti a 8 euro. Domenica 1° settembre alle 8,30 parte la 9° Smile Run, passeggiata di beneficenza a cura dell’associazione “Il sorriso di Enrico”, con intrattenimento del Centro artistico toscano. Iscrizioni alla cartoleria Simona in Corso Matteotti 43 a Figline. Alle 15 invece scendono in strada i giovani ciclisti del 16° Piccolo giro del Valdarno. Sempre domenica dalle 16,30 si entra nel vivo del Palio di San Rocco, con l’esibizione degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, per poi passare alla Corsa delle Bigonce (ore 17), al Palio del Carretto (ore 18) e al Tiro alla fune (ore 21,30). Alle 19 ci sarà la tombola della Misericordia di Figline e alle 20,45 la presentazione della Valdarno Volley. Lunedì 2 settembre alle 12,45 parte da piazza Ficino il 46° Giro del Valdarno. Alle 21,30 spazio a musica e abbigliamento con il fashion show “Figline va di musica” con protagonisti i negozi del centro storico. Ultimo giorno, martedì 3 settembre, ci saranno il corteo storico delle contrade cittadine (ore 21) e il Palio a cavallo (21,30) seguito dalla premiazione della contrada vincitrice seguita dallo spettacolo pirotecnico.

Per tutta la durata del perdono, nel chiostro dei Frati c’è la mostra fotografica “Ritratto in piazza – figlinesi anni ‘90”, all’oratorio salesiano Don Bosco la fiera di beneficenza, in piazza San Francesco lo street food e il Luna Park con stand di brigidini in piazza della Libertà.